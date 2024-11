“Quelli del 26 luglio” in scena per Tra Capo e Collo

La compagnia teatrale amatoriale di dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda socio sanitaria lariana “Quelli del 26 luglio” porta in scena uno spettacolo e il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Tra Capo e Collo.

Uno spettacolo.... Tra Capo e Collo

L’appuntamento con “Il commissario improvvisato”, liberamente ispirato alla commedia brillante in quattro atti di Giuseppina Cattaneo, è fissato per sabato, 30 novembre, alle 21 nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna (via Ravona, 20 - San Fermo della Battaglia). Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro ed è possibile prenotare il proprio posto scrivendo a associazione@tracapoecollo.com.

Come nasce la Onlus?

La Onlus Tra Capo e Collo nasce come evoluzione del lavoro multidisciplinare svolto da anni all'ospedale Sant'Anna dalle strutture di Chirurgia Maxillo-facciale, Radioterapia e Otorinolaringoiatria e, in particolare, dall'attività del Gruppo operativo interdisciplinare permanente "Head and Neck Cancer Unit". Nel Goip operano anche i professionisti dei reparti di Oncologia, Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare e Anatomia Patologica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.tracapoecollo.com.