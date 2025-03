“Rare fuori”, c’è ancora tempo per iscriversi alla staffetta solidale

L’invito è sempre valido: la seconda edizione della maratona di nuoto solidale e non competitiva “Rare fuori” chiama a sé.

“Rare fuori”, ecco come partecipare

Si tratta di un evento, una staffetta in piscina il cui scopo è sensibilizzare sulle malattie rare - sono più di 8.000 quelle riconosciute - e, soprattutto, vuole dimostrare che tutti possiamo essere impegnati nella stessa attività. Ognuno incluso, nessuno escluso. Ecco, dunque, il senso del ritorno di "Rare fuori. Nuotiamo insieme nel mondo delle malattie rare". Domenica 9 marzo, appuntamento dalle 9 alle 15, in piscina comunale «Sport Plus», in via Tevere a Villa Guardia. E per concludere, un momento conviviale con un rinfresco e le premiazioni. Attenti tutti: non sarà premiata la prestazione sportiva, ma la partecipazione a un’iniziativa gratuita e solidale, di così larga importanza. tre coppe, poi, verranno distribuite ai gruppi più numerosi che prenderanno parte alla manifestazione.

Come iscriversi entro le 18 di sabato 8 marzo? Attraverso il seguente link in pochissimi minuti.

Importante e significativo partecipare a un evento simile che cresce grazie alla coesione della squadra promotrice e organizzatrice costituita da Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile di Asst Lariana, da Roberta Lamperti (responsabile) e Margherita Canepa (comunicazione e Ufficio stampa) per la Delegazione comasca della fondazione “Armr", da Marco Sessa, presidente di “Aisac", Paola Marangoni, coordinatrice provinciale di “Telethon", e Luca Savergnini, creativo e grafico del progetto. Ultima, non per importanza, Francesca Cappello, presidente dell’associazione "Diversamente Genitori".

All’evento saranno diverse le personalità presenti. A dare un messaggio di vicinanza e incoraggiamento ci sarà Niky D'angelo, presidente CONI Como e provincia. Come testimonial torneranno Jacopo Cerutti, Federica Stefanelli, Viviana Ballabio; le new entry 2025 sono Roberta Amadeo (handbike, oro mondiale pluri italiano e presidente dell’associazione Sclerosi multipla Como) ed Elisa Grisoni (nel 2023 ha vinto il premio Panathlon Giovani per l'ottimo profitto scolastico unito alla carriera agonistica con risultati di vertice). Campioni sportivi e di inclusività. Amodeo e Grisoni che, sposando con convinzione il messaggio dell'inclusione, nuoteranno insieme ai malati rari.