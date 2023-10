Riforma dello sport: un incontro chiave per il futuro del settore

Martedì 17 ottobre, alle 20.30, Cermenate ospiterà l'evento "Riforma dello Sport". L'occasione, promossa dalla Virtus Calcio e con il contributo della Figc e il patrocinio del Comune, si preannuncia come un punto d'incontro imperdibile per tutti gli appassionati del settore.

Le novità e i cambiamenti del mondo sportivo

Il mondo dello sport è in costante evoluzione e martedì 17 ottobre rappresenta una data da segnare in rosso sul calendario di tutti coloro che ne fanno parte e non solo. L'evento "Riforma dello Sport", in programma alle 20.30 presso l'auditorium comunale di Cermenate "Padre Arcangelo Zucchi", in via Grassi 27, affronterà una serie di temi cruciali che stanno attualmente scuotendo le fondamenta dell'intero settore.

Tante le tematiche che saranno al centro del dibattito, con particolare attenzione alle recenti riforme che coinvolgono il mondo sportivo: si cercherà di comprendere quali sono le novità e i cambiamenti che rivoluzioneranno lo sport. E si parlerà di come gestire gli istruttori e i tecnici e dell’obbligo di modifica degli statuti.

L’evento, aperto al pubblico e a tutte le società sportive del territorio, è organizzato dalla Virtus Calcio Cermenate, con il contributo della Figc e con il patrocinio del Comune.

A trattare queste tematiche sarà Katia Arrighi, consulente dello sport e consigliere nazionale comitato italiano paralimpico. A moderare il giornalista del Giornale di Cantù e di Prima Como Sergio Barberi.