È ufficialmente iniziata la 73esima edizione del Festival di Sanremo e, come di consueto, ecco le pagelle del canturino Loris Diamante.

Sanremo 2023 le pagelle di Loris Diamante: Blanco vergognoso, Mengoni vince facile

MATTARELLA - Quanto cazzo è fregno il Matta? Spero non lo abbiano tenuto lì tutta sera che in genere a quest’ora è già alla terza pera cotta.

BENIGNI - Benigni in realtà è un test per valutare la soglia di resistenza al sonno del presidente Mattarella. Qualcuno lo abbatta o qui perdiamo il Pres. Mattarella a fine monologo pare abbia preso la scusa delle sigarette per scappare dall’Ariston e sia andato in un noto bar di Sanremo, il Bar MARISA, gestito da cinesi a guardare la Juve e giocare alle macchinette.

ANNA OXA - Canta palesemente prima per ragioni di conservazione. C’è fuori Alberto con il furgone refrigerato di Bofrost pronto a rimetterla tra i branzini appena finito di cantare per evitare che si decomponga. Non capisco la scelta di cantarla in alfabeto farfallino ma avrà avuto i suoi motivi. Carissimi i denti forniti dalla marmoteca di Mirabello.

GIANMARIA - Pare sia sbarcato da un veliero di pirati nel vicino porto, il trend di vestirti al buio è di nuovo in voga. La canzone non mi dispiace, una bella grinta. La mossa di rubare il parrucchiere a Carmen Russo non la trovo corretta.

FERRAGNI - È brava a fare tutto, e chi dice il contrario cerca di fare sui social quello che fai lei con scarsi risultati. Non avesse quei piedi, potrei pensare di sposarla. Detto ciò, alla conduzione non è propriamente a suo agio e a mente fredda trovo sia stato un filo egocentrico fare un monologo di 14 ore parlando a se stessa. P.s. Ha dimenticato di dire che non ci sono più le mezze stagioni e che Venezia è bella, ma non ci vivrebbe.

MR RAIN - Grandissimo il maggiordomo della famiglia Adams! Non era semplice risultare più pallidi di Anna Oxa ma lui ci è riuscito. Un applauso particolare ai genitori dei bambini di Mr Rain che si sono affidati a lasciarglieli sul palco insieme. Canzone carina, va sentita in radio ma ha parecchio potenziale.

MENGONI - Dimentica i vestiti a casa è l’unica cosa che torna utile per coprirsi è il copri divano che utilizza un tipo losco per fare dei casting di dubbia moralità sui siti hard. Detto ciò, vincerà con più facilità di quanta potrebbe averne Lebron James in un 1vs1 contro Brunetta a gara di schiacciate.

ARIETE - Pettinata con il lucida cruscotti, riesce nell’intento di mettersi addosso più pelle dell’intera offerta di poltrone e sofà. Credo non abbia passato i 14 anni, ergo, eviterò alcun tipo di commento per evitare le patrie galere. Ah dimenticavo. Dal vivo è più stonata di Ciro, venditore ambulante di Caserta che, il sabato sera dopo il diciottesimo amaro si diletta con il karaoke al bar di paese.

ULTIMO - Parte più lento di una tartaruga sotto lexotan ma sul finire il ragazzo gasa parecchio! Trovo stia evolvendosi fisicamente tipo Pokèmon in Gianna Nannini. Manca pochissimo.

COMA COSE - Alchimia pazzesca. Li adoro da sempre e trovo siano dolcissimi. Detto ciò, presumo sia il caso di trovargli un parrucchiere che non faccia uso di crack.

ELODIE - Dai, non può esser vera. Avevo le ultime tre diottrie ed ora mi ritrovo a cercare un cane guida su Amazon.

LEO GASSMAN - Mi chiedo per quale motivo si sia vestito da cameriere della Costa crociera. Pazzesco di come in famiglia pur di non lavorare in fabbrica si siano riscoperti tutti artisti. Riuscendo anche bene tra l’altro.

BLANCO - Vergognoso e mi sto trattenendo. Se vuoi davvero fare la rockstar non lo fai a Sanremo vestito da angioletto. Non tanto per una questione di etica quanto per una questione di rispetto nei confronti di Grignani che si è fatto 14 ore di Campari con il bianco nel pomeriggio e quasi riesce a passare per un astemio qualunque dopo di lui.

CUGINI DI CAMPAGNA - Sembrano la versione di Wish dei Maneskin. Sono più obsoleti del videoregistratore VHS e riescono nell’intento di fare anche una canzone che presumo su Spotify farà meno visualizzazioni del video della mia cresima. Ottimo coraggio ma fate come anima mia… tornate a casa vostra…

GRIGNANI - La canzone di per se non è nemmeno male. Più che senza fiato, dovresti cantarla senza fiasco. Non è più posto per te il palcoscenico e Sanremo non è un centro di recupero. Altrimenti in stazione centrale a Milano possiamo riorganizzare anche il festival bar. Occasione sprecata. P.s. Pare l’abbiano chiamato per risollevare l’economia dei bar di zona dopo il periodo covid. Cambia tutto.

COLLA ZIO - Mancava uno famoso e hanno preso 4 imbianchini fuori teatro?

OLLY - Auto scontri, giù il gettone signori, alla tipa della numero 4 sei bellissima. Più mandarino di me a 16 anni.

MARA SATTEI - Giuro, l’ho vista stamattina in streaming che a quell’ora dormivo beato come un Piero di pezza. Tra l’altro immagino che a quell’ora in diretta l’abbiano vista due metronotte di Vicenza e tre panettieri di Molfetta. Lei sempre bella, l’orario non ha aiutato.

POOH - Eh niente, ad oggi le canta meglio Paolo Bitta. Nel frattempo sono su un volo per Napoli, vado a mangiare la pizza e torno stasera. Ho avuto un discreto culo nel trovare di fronte a me un bambino che parla più Benigni e Giammy e Luca che nella stessa fila con me… eh niente, siamo sotto vuoto.