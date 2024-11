“Sapori d’autunno”, nuova edizione in piazzale Europa

“Sapori d’autunno” animerà la prima domenica di novembre a Uggiate con Ronago, torna la manifestazione organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune.

Prodotti e delizie con “Sapori d’autunno"

Domani, domenica 3 novembre, dalle 8.30 alle 18, in piazzale Europa la manifestazione "Sapori d’autunno”. vedrà la presenza di banchi per la vendita di formaggi tipici del Lago di Como, di Luino e di Bergamo, di miele artigianale, crepes con vin brulé, caramelle e torroni, spezie, prodotti natalizi in tessuto, giocattoli in legno e bigiotteria. I bambini si potranno divertire con i gonfiabili e, alle 14.30, spettacolo con il pagliaccio. Alle 15.45 dimostrazione con il Bimby e altre iniziative per tutti i presenti, allevatori e produttori locali proporranno i loro prodotti a chilometro zero. L’«Uggiatese Volley ‘87» preparerà deliziosi gnocchi di patate e i «Coscritti del ‘69» cucineranno squisiti spiedini. Cucina aperta dalle 11.30, si mangerà in loco o, per chi volesse, anche da asporto.