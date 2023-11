Scintille di Natale: oltre 70 eventi natalizi a Cantù

Si è svolta questa mattina, giovedì 30 novembre 20230, la conferenza stampa di presentazione della rassegna di eventi Scintille di Natale 2023, organizzata dal Comune di Cantù in collaborazione con YOU Servizi s.a.s. con il supporto di BCC Cantù, Camera di Commercio Como Lecco, Consorzio Operatori Centro Commerciale Mirabello, McDonald’s, Lattonedil - Alveco, Centro Medico Cantù, Garden Bedetti. Oltre 70 eventi animeranno il centro e le frazioni da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio.

Obiettivo: coinvolgere tutti

“Un calendario ricchissimo, pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti, senza dimenticare chi è in difficoltà. Un calendario frutto dell’amore di questa Amministrazione e dell’assessore Girgi per la nostra Città e che non avremmo potuto realizzare senza la passione degli Uffici comunali, degli sponsor, dei partner e dei collaboratori. Ancora una volta dimostriamo che solo l’impegno comune e il gioco di squadra ben condotto possono dare vita a grandi risultati. Un ringraziamento speciale ai commercianti del centro e delle frazioni che con disponibilità hanno compreso l’importanza di contribuire concretamente ad illuminare il nostro Natale”.

Queste le parole di Alice Galbiati, sindaco di Cantù, al lancio della rassegna di eventi. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato 2 dicembre alle 17 circa in Piazza Garibaldi, accanto al grande abete alto oltre 8 metri, con l’accensione dei 230 attraversamenti luminosi della Città e delle luminarie decorative. Seguirà lo spettacolo Magic Christmas Show a cura della coop. Colisseum, una rivisitazione in chiave moderna del tradizionale Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Una preview è in programma il giorno precedente, venerdì 1 dicembre, con il Concerto di Natale di AVIS presso il Teatro Fumagalli.

L'intervento di Isabella Girgi

“Questo è l’ultimo Natale per la nostra Amministrazione. Sono stati 5 anni intensi, scanditi da Primavere ed Estati canturine e Natali. Più avanti tireremo le somme, ma possiamo dire che solo negli ultimi tre anni, sono stati oltre 170 gli eventi in cartellone nel periodo natalizio. Abbiamo, quindi, deciso di dare vita ad una rassegna che fosse davvero all’insegna della condivisione: per allargare le opportunità destinate a bambini e famiglie, abbiamo coinvolto anche tutte le frazioni, con Magnan, zampognari e concerti tradizionali, oltre che con luminarie e decorazioni dedicate”, Isabella Girgi, assessore alla Cultura.

In piazza si pattina sul ghiaccio

Saranno poco meno di 400, i mq della pista pattinaggio in Piazza Garibaldi, oltre 6 i km degli attraversamenti luminosi e poco meno di 5, i km delle illuminazioni decorative che verranno posizionati in Città. Il campanile di San Paolo, l’albero di Piazza Garibaldi, gli alberi antistanti la Basilica di Galliano saranno protagonisti di un allestimento luminoso che ne esalterà la posizione centrale e la bellezza per tutto il periodo natalizio. Anche il grande albero di Piazza San Rocco verrà decorato con 1.5 km di filari a led: “un ritorno al passato e alla tradizione”, lo ha definito l’assessore Girgi.

Quattro, gli alberi di Natale che verranno posizionati tra Piazza Garibaldi, Largo XX Settembre, piazza Orombelli e Contadini di Fecchio [struttura metallica - altezza circa 7 metri] e Vighizzolo, quest’ultimo in collaborazione con il Gruppo Alpini. Mentre a Cascina Amata è prevista la decorazione della facciata della Chiesa e dei 10 alberi della Piazza.

Ci sono anche le luminarie

Quest’anno saranno 13 le vie illuminate, a cui è da aggiungersi Cascina Amata: Via Matteotti, via Carcano, via Roma, via Manzoni, via Corbetta, Via Volta, via dei Mille, via Ariberto, via Dante, via Vergani, viale alla Madonna, un tratto di viale Lombardia, un tratto di viale Italia e Cascina Amata.

“Animeremo tutta Cantù con eventi per grandi e piccini: dai concerti di Natale ai tanti laboratori per bambini, sino agli incontri letterari presso la nostra Biblioteca Comunale. Importanti iniziative benefiche sono in programma, grazie ad AIDO, AVIS, Silvia Onlus, Abilitiamo Onlus e all’Associazione Asylum. Ma sono tantissime le associazioni territoriali che hanno collaborato a questo cartellone e che non finirò mai di ringraziare: sono una delle ricchezze del nostro territorio e senza di loro poco si potrebbe realizzare”, ha detto Girgi.

Le vie del centro saranno protagoniste grazie ai numerosi spettacoli degli artisti di strada in programma nei fine settimana: giocolieri, trampolieri, spettacoli di luce e fuoco, bolle di sapone giganti, carolers e molto altro. E poi ancora, il Presepe Vivente di domenica 17 dicembre a cura di Pro Loco Per Cantù e il flash mob Magic Christmas Show del 23 dicembre della coop Colisseum.

L'apertura della Fabbrica di Cioccolato

Novità dell’anno è la Fabbrica di Cioccolato, aperta da giovedì 7 a domenica 10 dicembre e grande 100 mq. Un allestimento magico all'interno di una tensostruttura 10x10 riscaldata con tetto trasparente. La Fabbrica trasporterà famiglie e bambini in un mondo incantato, con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, lecca lecca, marshmallow giganti e ovviamente tantissimo cioccolato. All’interno della Fabbrica saranno offerti laboratori con il cioccolato per bambini.

Torna anche quest’anno il tradizionale lancio di palloncini biodegradabili a cura della Pro Loco Per Cantù, domenica 10 dicembre alle 11: ogni bambino potrà legare al suo palloncino la letterina destinata a Babbo Natale. Anche la Basilica di San Teodoro tornerà protagonista con un particolare concerto di musiche barocche a cura dell’Enseble Locatelli, Messe de Minuit, mercoledì 20 dicembre alle 21.

Non mancheranno, infine, i personaggi magici del Natale: il 23 dicembre in Largo XX Settembre, “parcheggerà” la slitta di Babbo Natale accompagnata dagli elfi, mentre il 6 gennaio arriva la tradizionale Motobefana.

“Abbiamo cercato di creare un calendario ricco, coniugando nuove iniziative con quelle più tradizionali e storiche. L’obiettivo, ovviamente, è quello di valorizzare la nostra Cantù, rendendola attrattiva nel periodo più “magico” dell’anno e mettendo in luce il lavoro svolto dai nostri partner. Colgo l’occasione per ringraziare anche le nostre attività economiche, è grazie al loro contributo che siamo riusciti ad illuminare tutta Cantù, e tutti gli “attori” coinvolti che hanno messo in campo una kermesse davvero importante, con l’obiettivo, non secondario, di rivitalizzare il commercio di vicinato. Ringrazio infine gli Uffici Comunali, la dott.ssa Antonella Bernareggi, il dott. Venturini, la dott.ssa Lissi e Virginia Profeta per la collaborazione e l’imprescindibile contributo”, conclude Girgi.

Le collaborazioni

Scintille di Natale 2023 è realizzato in collaborazione con: Parrocchia Santi Michele e Biagio, Parrocchia San Teodoro, Ass. Asylum, A.N.C. Avis Cantù, Gruppo Alpini Vighizzolo. Coop. Colisseum, Lions Club Cantù - Mariano Comense, Magnan de Cantù, Daniele Fumagalli, Famoso Coro, Pro Loco Per Cantù, Ivano Rota e Teste di Legno per il Mondo, AIDO Cantù, Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi Cantù, AUSER, CAI Cantù, Accademia Musicale MiFa Cantù, Abilitiamo Onlus, Ass. Antico Movimento, Cantù Oggi 360, La Brianzola, Moto Club Galliano, Zucchiati Elettrica.