Scuola di Musica e Danza in concerto per il 25esimo anniversario

La Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia invita tutti gli appassionati ai tre momenti musicali in programma nei prossimi fine settimana.

Scuola di Musica e Danza in festa

La Scuola di Musica e Danza, in occasione del 25esimo anniversario di fondazione, propone gli ultimi tre momenti musicali a conclusione di un anno ricco di eventi andati in scena da ottobre 2024. Sabato 20 settembre, il concerto del coro “Monti Azzurri” di Valfornace (provincia di Macerata), porterà sul parco musiche popolari e sacre, dal Rinascimento ad oggi, in abiti tradizionali. A dirigere i coristi sarà il direttore Maurizio Maffezzoli.

Ingresso libero all’evento patrocinato dal Comune di Villa Guardia. Appuntamento alle 20.45 in via Europa Unita 5.

La seconda serata è programmata sabato 27 settembre, alle 20.45, sempre ospitata dalla scuola. Musiche di Beethoven, Brahms e Bartok saranno eseguito da Giacomo Coletti, al violino, ed Edoardo Gabaglio, al pianoforte.

Concerto sinfonico

L’evento di chiusura, domenica 12 ottobre, si terrà alle 17 nell’auditorium dell’istituto Santa Maria Assunta di Maccio, dove i festeggiamenti del 25esimo anniversario sono iniziati un anno fa. A esibirsi, in un concerto per pianoforte e orchestra, con Beethoven protagonista, l’orchestra “Gaudium Musicae” diretta da Gioacchino Genovese. Al piano Luca De Gregorio.