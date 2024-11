Scuola di Musica e Danza, via ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario

Venticinque anni di Scuola di Musica e Danza a Villa Guardia: una vera e propria istituzione del territorio.

Scuola di Musica... maestro

Domani, domenica 10 novembre, alle 17, appuntamento all’”Isma” per l'evento d’apertura del biennio di festeggiamenti organizzato per celebrare i 25 anni della Scuola di Musica e Danza. Col concerto sinfonico dell’orchestra «Gaudium Musicae» diretto dal maestro e direttore Gioacchino Genovese, via alle danze. "Questo momento non vuole essere solo della nostra realtà - spiega Genovese - ma un ritrovarsi con tutti coloro che si impegnano in ambito sociale per il bene della comunità e non solo”. Una storia di musicisti, ballerini, artisti che ogni anno hanno costruito, passo dopo passo, una tappa della realtà del paese. “Ogni anno è stato bello e importante - aggiunge - L’obiettivo era dare a tutti un’opportunità di un ulteriore momento per fare cultura e prevenire il disagio sociale. Ognuno poteva trovare il suo posto”.