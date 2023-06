Manca una sola settimana al Solstizio d’Estate che marcherà l’inizio della settima edizione del festival "ArtiGiano" del "Giardino delle Ore". Sarà una opening night d’eccezione per festeggiare l’arrivo dell’estate con uno degli spettacoli più suggestivi di Shakespeare, "Sogno di una notte di mezza estate", e il primo party post spettacolo con dj set d’artista e servizio bar fino a mezzanotte.

Si apre la settima edizione di "ArtiGiano", il festival degli artisti

Ed è solo l’inizio di un festival e di una stagione estiva che sono il frutto del lavoro di un grande team di artisti e cittadini del territorio. Alcuni di questi sono già apparsi per le vie di Erba, sugli striscioni della nuova produzione shakespeariana per il "Teatro Licinium: La Dodicesima Notte", al debutto il primo week-end di festival e in replica i due week-end successivi.

ArtiGiano è anche questo: un festival che riunisce professionisti del mondo dello spettacolo provenienti da tutta Italia e li porta a vivere e lavorare a Erba per due mesi insieme ad allievi attori e cittadini del territorio. Più di 20 i professionisti coinvolti nell’edizione di quest’anno, dagli attori e le attrici ai registi e le registe, dagli scenografi alle costumiste, dai musicisti ai tecnici; e più di 50 i cittadini coinvolti, tra allievi attori e appassionati di teatro. Tutto questo per portare sul palco del Teatro Licinium un festival unico e veramente realizzato sul territorio, con il territorio, per il territorio.

Non solo teatro

Un’edizione quella di quest’anno che sembra dedicata alle prime volte: non solo per la prima volta il festival si terrà interamente al Licinium di Erba; sono infatti in programma - novità assoluta - aperitivi a tema e serate con dj set d’artista. "Il Giardino delle Ore", già di casa al Licinium, abiterà il teatro erbese per tre fittissime settimane e inviterà il pubblico a fare lo stesso, non solo durante gli spettacoli, ma anche prima e dopo, durante il montaggio e lo smontaggio. Un rito che si fa ancora più collettivo, un teatro che si lascia vivere da tutti.

Non è finita: questa settima edizione di ArtiGiano è sostenuta per la prima volta da un importante bando di Fondazione Cariplo con un progetto che ha ottenuto il riconoscimento di Intervento Emblematico Provinciale con l’intera stagione estiva dedicata al Teatro Licinium.

Si comincia mercoledì 21

ArtiGiano parte mercoledì 21 giugno con l’immancabile appuntamento con il Sogno alle 20 - presto, per sfruttare l’ultima luce del tramonto e la prima oscurità della sera. E a fine spettacolo, tutti invitati al grande party per festeggiare insieme il rito tribale di passaggio all’estate con A Midsummer Night’s Party e il primo dj set d’artista di ArtiGiano: alla console Filippo Renda, regista, attore, drammaturgo.

La stagione estiva 2023 al Teatro Licinium accoglie l’estate con una festa aperta a tutti, in una serata che già grazie ai mercoledì erbesi vedrà la città di Erba accesa di eventi.

La opening night è giustamente solo l’inizio: appuntamento a venerdì 23 giugno con il primo aperitivo a tema e con il debutto della Dodicesima Notte, con la regia di Simone Severgnini e Davide Marranchelli e in replica sabato 24. A seguire la nuova regia goldoniana di Loris Fabiani con L’Erede Fortunata (27 e 28 giugno), il vincitore della prima edizione del Premio ArtiGiano BLASÈ di Luca Zilovich (29 giugno), il secondo week-end di replica della Dodicesima Notte con il secondo aperitivo a tema e il secondo party post spettacolo (30 giugno e 1 luglio), il primo lavoro erbese della compagnia Qui e Ora con Metamorphosis (3 e 4 luglio), il ritorno a Erba del duo registico Aronica-Turconi con IBAN (5 e 6 luglio), e a chiusura l’ultimo week-end della Dodicesima Notte (7 e 8 luglio) con l’ultimo aperitivo a tema e l’ultimo party post spettacolo per salutarsi e darsi appuntamento all’edizione 2024… e al resto della stagione al Licinium. 14 serate di spettacolo e 6 appuntamenti pre e post spettacolo, il tutto tra mercoledì 21 giugno a sabato 8 luglio: meno di venti intensissimi giorni—quasi un evento a sera!

I biglietti per tutte le date di spettacolo sono online sul sito del Giardino delle Ore. Gli eventi pre e post spettacolo sono a ingresso libero. Maggiori informazioni sul sito del Giardino delle Ore, all’indirizzo e-mail biglietteria@ilgiardinodelleore.com e al numero WhatsApp 342 364 4156.