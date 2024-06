Si apre la stagione estiva erbese con i "Mercoledì"

Questa sera, mercoledì 19 giugno, parte la manifestazione organizzata da Amministrazione comunale, Associazione delle vie di Erba e Distretto del commercio

Isola pedonale in centro città

Si aprirà questa sera, mercoledì 19 giugno, la manifestazione estiva dei "Mercoledì". Le serate estive prendono il via con protagonisti i giovani. Si intitola proprio "Erba young" quella di oggi, grazie anche alla partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi. Sarà un evento all'insegna del divertimento e della creatività, con musica, giochi e laboratori. Le vie del centro saranno a disposizione dei visitatori con la creazione di un'isola pedonale dalle 20 alle 24.

Tante le iniziative in programma

Questa sera le strade di Erba si riempiranno di tantissimi eventi e iniziative: esibizioni di danza, un torneo di scacchi, stand della Protezione civile per la campagna "Io non rischio", musica, l' "Erba's got talent", gonfiabili, la conferenza "Quanto ne sai sulla multiculturalità?", truccabimbi, la scuola di skateboard, laboratori creativi e spazi gioco per i più piccoli.