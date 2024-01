Stasera brucia la Giubiana: appuntamento a Canzo

Si alzano le fiamme al grido "Ca la sia brüsada"

Corteo e processo in piazza

Questa mattina la Cumpagnia di Nost di Canzo, guidata da Antonio Corti, ha accolto i bambini delle scuole per dare il via alla giornata dedicata alla Giubiana. Oggi, 25 gennaio, ultimo giovedì di gennaio, è il giorno dedicato alla tradizione. I piccoli, accolti a turno a partire dalle 10, hanno cantato, fatto un ballo e bevuto la cioccolata calda, per poi bruciare le loro paure. Questa sera, invece, alle 20.20, prenderà il via il corteo con partenza dal «cipilöö da San Roch». Presenzieranno come sempre tutti i personaggi simbolici: i ciloster, il boia, i pompieri, il «bech da l'alpée», il boscaiolo, il Barbanera, il «train di fasìn», i «Regiuu», l'avvocato, i testimoni, i «Scarenej», il cacciatore e i «bagaj bei e brut che fan rebelot». Dai monti arriverà l'orso e dalla Val Ravella, l'«Anguana» e il «Salvadigh» che con la musica del «baghetèe» usciranno per far scappare i «Stria Picitt». E dopo il processo in piazza della chiesa, sotto i portici, ci si sposterà nel cortile di Villa Meda per il falò.

In Villa Meda e il rogo e il risotto con la lüganiga

Nel cortile di Villa Meda si svolgerà il rogo della Giubiana: dal modo in cui brucia il fantoccio e dalle modalità di diffusione del fumo si possono trarre buoni o cattivi auspici per il nuovo anno. Per i presenti ci sarà la possibilità di mangiare il tradizionale “Risott cun la lüganiga”, che sarà esclusiva dello chef Manuele Pirotta di Kitchenlab di via Meda a Canzo, e il Paradello, che sarà esclusiva dell’azienda agricola Moraspina di Elena Brambilla. E poi vin brulé e per gli adulti e bevande calde per i bambini a cura della Cumpagnia di Nost.

Un pensiero a Tiziano Corti

I Nost hanno voluto lasciare un pensiero al dottor Tiziano Corti, scomparso nel 2022 e fondatore della Cumpagnia: "Oggi il nostro pensiero è rivolto in particolare a Tiziano Corti, nostro socio ed indimenticabile President dal cunsili di Regiuu, nonché autore dei testi di tanti prucess ala Giubiana e della sentenza finale di condanna, ormai divenuta storica. Ciao Tizi, oggi sorridici un po' dall'alto!".