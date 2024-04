Testimonianza da Aleppo: padre Bahjat incontra i giovani di Cucciago

Padre Bahjat Karakach, nato e cresciuto ad Aleppo, ha studiato e vissuto per diversi anni in Italia, ma nell’ottobre 2022 è rientrato nella sua città natale, dove oggi è parroco della comunità locale. La sua missione cerca di rispondere alle urgenze della popolazione, attraverso la creazione di un sistema di assistenza umanitaria su più livelli: supporto psicologico per i bambini colpiti dalla guerra, progetti educativi e una mensa che riesce sfamare ogni giorno quasi 1200 persone, ma anche centri sportivi e luoghi di incontro per ragazzi e adulti, attraverso i quali si cerca di offrire sollievo e speranza in un futuro migliore.

Appuntamento da non perdere Il dialogo, organizzato dal Centro Culturale Luigi Padovese, è in programma per domenica 28 aprile all’Oratorio Sant’Arialdo di Cucciago alle 20.45. Alle 19.30 ci sarà la possibilità di cenare insieme con una pizza: l’iscrizione, dal costo di 6 euro, sarà aperta fino a venerdì 26 aprile, tramite il Qr code presente sul volantino o cliccando qui.