Tombola di carnevale al centro “Incontro"

Il centro associazione “Incontro” aspetta tutti gli interessati per una tombolata di carnevale in piena regola.

Numeri e cartelle all’”Incontro”

Pronti a sfidare la fortuna? Domenica 16 febbraio, alle 15, appuntamento al centro “Incontro” a Maccio di Villa Guardia perché arriva la puntuale tombola di carnevale. Di sicuro, il divertimento, i colori e qualche scherzo non mancheranno e sicuramente anche un po’ di fortuna ci vorrà per vincere i ricchissimi premi in palio. Si faranno tre giri con 5 cinquine e 2 tombole. Il costo delle cartelle prevede un contributo: 2 euro una cartella, 5 euro tre cartelle. Siete interessati? Chiamate Rosalba al numero 333-6343207.