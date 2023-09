Torna la 14esima "Mostra Scambio" a Lariofiere: auto, moto, ricambi, automobilia e non solo

Fervono i preparativi per l’edizione numero 14 della Mostra Scambio di Lariofiere di Erba. Organizzata dall’Associazione Amici della Paraplegia, con il patrocinio dell’Associazione Amatori Veicoli Storici, A.A.V.S, Federata FIVA dal 2000, e con il sostegno di oltre 34 associazioni ruotanti intorno al tema delle auto e moto storiche. È l’unica Mostra Scambio in Italia organizzata non per il tradizionale e corretto business, ma per raccogliere e devolvere ad alcune opere di solidarietà i fondi raccolti in questo contesto.

Esposte auto, moto, ricambi, automobilia ma non solo: raduni d’auto e moto d’epoca, come la tradizionale “Passeggiata d’autunno”, sempre con il motto “Chi aiuta l’uomo aiuta se stesso”. A grande richiesta, torna il Concorso di Eleganza per Veicoli Storici e Youngtimer.

Come ormai tradizione, oltre alle vetture vi sarà un abbinamento con delle splendide modelle in abiti consoni ai periodi delle vetture con il tema: “Dalla crinolina alla minigonna”. Questo abbinamento creerà la suggestione di una presentazione storica, nel pomeriggio di sabato 23 settembre, ove l’evoluzione del design data dalle vetture partecipanti al Concorso si uniranno alla storia di costume rappresentata dalla moda e da chi l’ha promossa.

Le novità di quest'anno

Tra le novità dell'edizione del 2023 ci sarà anche una nuova sezione dedicata, e riservata, per la proposta in vendita di auto e moto, ciclomotori dei privati. Un'occasione per fare solidarietà e valorizzare la vendita del veicolo di interesse storico. Il tutto, sempre, per raccogliere fondi per la “Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale”.

Il programma

Domenica mattina 24 settembre, come anticipato, si terrà il tradizionale grande raduno di auto e moto storiche denominata “Passeggiata d’Autunno”, aderendo alla giornata nazionale del veicolo storico, terzo Memorial Angelo Beretta, raduno per auto e motociclette di interesse storico e sportive di tutti i tempi, per ammirare i paesaggi e le curiosità della Brianza. Prevista foto - ricordo di tutti i veicoli partecipanti. Quest’anno si festeggeranno in particolare vari anniversari, tra i quali: i 60 anni della Mercedes SL “Pagodino”, i 60 anni della Porsche 911, i 70 anni della Fiat 1100 103 ed i 120 anni della Harley Davidson. Pertanto, tutti i club di modello, ed i possessori di veicoli di questi esemplari, sono invitati a partecipare numerosi.

Nelle giornate di apertura della Fiera la “Giuria Popolare” dei visitatori, attribuirà un ulteriore premio ai veicoli partecipanti al Concorso di Eleganza. Le premiazioni si terranno domenica pomeriggio. In collaborazione con la Scuderia del Portello, dal 1982 club e squadra corse ufficiale Alfa Romeo, sarà esposta l’Alfa Romeo 1900 TI “Clay Regazzoni” del 1954. Clay Regazzoni su questa vettura gareggiò alla Carrera Panamericana 2002 in Messico, promuovendo un messaggio di inclusione nell’automobilismo storico alle persone disabili. L’auto prese parte alla competizione messicana già nel 1954, nel 1990 e nel 1991 come vettura ufficiale Alfa Romeo. Contribuendo alla conservazione storica della vettura. La Scuderia del Portello vuol dare continuità al lascito di Clay, come importante testimonianza a sostegno della disabilità e della mobilità senza barriere attraverso la partecipazione agli eventi automobilistici.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cars Racing Team di Calco, che promuove la propria attività in ambito Nazionale e Internazionale, per le persone disabili, al fine di poter vivere appieno il mondo del motociclismo, esporrà una motocicletta appositamente modificata. Kaa Srl, grazie all’Amministratore Delegato, Alessandro Trentini, alla 14esima Mostra Scambio, in concomitanza del Rally di Como, esporrà 5 – 6 vetture storiche Racing a sostegno delle iniziative benefiche dell’Associazione Amici della Paraplegia onlus e della collaborazione con Aci Como. Le vetture esposte da Salita-Rally e Pista da parte della società Lainatese sono frutto della propria attività non solamente di restauro e preparazione di vetture storiche racing, ma anche della proposta di trasporto e assistenza su campi gara che la Kaa propone ai propri clienti, con particolare dedizione alla preparazione di Porsche Racing Vintage ma anche vetture sport biposto e monoposto da salita e da pista.

Tutto l’utile netto della manifestazione, come esposto, andrà in beneficenza. Già nella mattinata di sabato, la Giuria comincerà l’esamina dei veicoli iscritti ed esposti in Fiera. Seguirà la sfilata e presentazione dei veicoli in concorso con l’abbinamento delle modelle in abiti d’epoca. Per iscriversi all’evento, per presentare la candidatura di un veicolo o prenotare uno stand (4×4 mq) ed avere ulteriori informazioni: info@comitatoparaplegia.com, www.amicidellaparaplegia.com, Titti cell. 338 3950810 – garagestorico@gmail.com.