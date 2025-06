Tornano le “Favole in paese” nelle sere d'estate

Grazie all’iniziativa itinerante “Favole in paese” bimbi e famiglie andranno alla scoperta di Uggiate con Ronago.

“Favole in paese"

La biblioteca di Uggiate con Ronago organizza l’appuntamento tanto atteso che tutti amano. le favole tornano in grande spolvero e il calendario è davvero ricco di incontri. Si inizia il 26 giugno alla scuola materna di Uggiate, si continua il 3 luglio al maneggio Moneta di Lomazzo, il 10 luglio ritrovo al pacchetto Valmulini (in via Stallone), il 17 serata ai cortili del centro, la chiesa di San Michele, a Trevano, ospiterà le letture del 24 e il 31 luglio ultima animazione al Ranch Badabò (azienda agricola Piva). Per tutte le serate il ritrovo è alle 20.30, con piccole di storia locale a cura di Renato Arrighi.