“Tuttoplessi”, 50 omaggi per i pazienti di Oncologia

Biglietti omaggio per la mostra “Tuttoplessi” per 50 pazienti di Oncologia dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

“Tuttoplessi” anche per i pazienti di Oncologia

Cinquanta biglietti omaggio per l’ingresso alla mostra “Tuttoplessi” sono stati consegnati in questi giorni da Paola Re, Presidente della Fondazione Bts Como Arte alla dottoressa Monica Giordano, primario di Oncologia e presidente del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli, un’associazione che opera da anni in convenzione con Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna. “Con Paola ci siamo conosciute durante la malattia della mamma, Nazzarena Bortolaso una donna e un’imprenditrice straordinaria - sottolinea la dottoressa Giordano - Ringraziamo per questa ulteriore testimonianza e attenzione ai nostri pazienti”. Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Un grande progetto espositivo

La mostra “Tuttoplessi” è un grande progetto espositivo, pensato appositamente per la città lariana, che presenta una preziosa sintesi di sessant’anni di carriera di Fabrizio Plessi, visionario pioniere della videoarte e delle videoinstallazioni in Italia. Allestita nel Palazzo del Broletto, l’esposizione presenta sei enormi portali tecnologici che rileggono le tematiche fondanti del suo lavoro, legate a elementi naturali quali l’acqua, il fulmine, il fuoco, la lava, l’oro, il fumo. La mostra è visitabile fino al 17 novembre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

Bts Como Arte

La Fondazione Bts Como Arte è stata fondata nel 2018 e ridisegnata come Ente del Terzo Settore nel febbraio 2024 e opera prevalentemente nell’ambito dell’arte e della cultura contemporanea, a Como e in altre città. Lo scorso anno, nell’ambito delle celebrazioni pliniane, ha promosso a Villa Olmo la mostra “COSMOS. The Volcano lover”.