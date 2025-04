Uggiate con Ronago: gli eventi del mese di aprile

È stato pubblicato il calendario di eventi da parte del Comune di Uggiate con Ronago per il mese di aprile.

Le prime attività di aprile

Il prossimo evento riguarderà la vendita di merluzzo fritto al pubblico, precisamente in Piazzale Europa tra le 7.30 e le 12 di domani, venerdì 4 aprile. Ci sarà il gruppo Alpini a cucinare e servire il pesce. Si potrà partecipare solo tramite prenotazione. L'evento si ripeterà con gli stessi orari e modalità anche il venerdì successivo. Sabato 5, tra le 9 e le 11, si terranno dei laboratori creativi e artistici alla scuola dell'infanzia. L'attività sarà a cura dell'Associazione Ricreo, che propone un secondo incontro con lo stesso schema, per il sabato successivo, chiamato "Laboratorio di idee". Alle 20.45 del medesimo giorno, nella Sala Consiliare di Ronago, si terrà un convengo pubblico sull'intelligenza artificiale. L'obiettivo di "Alchimie", un'associazione culturale locale, è quello di fare chiarezza sul tema dell'Ia.

L'oratorio parrocchiale di Uggiate ospiterà, tra sabato e domenica, un mercatino dell'usato, con la partecipazione della Caritas di Como e della Comunità pastorale. Infine nella giornata di domenica troviamo ben due attività. Innanzitutto la passeggiata al bosco dell'aglio promossa dalla Pro Val Mulini, con partenza prevista alle 14.30 dal Mulino Faustino di Drezzo. Poi verrà celebrata anche la Fondazione Avis, che compie 55 anni. Ci si potrà recare in Sala meridiana a partire dalle 11.30, con la presenza del Gruppo di Uggiate.

Gli eventi restanti

Nel week-end successivo avranno luogo altri tre appuntamenti. Il primo riguarda l'inaugurazione della Piazza Fiamme Gialle, a Trevano. Il ritrovo è previsto alle 11 di sabato 12, in via Primo Maggio, con la partecipazione dell'Amministrazione e L’“Anfi". Il secondo consisterà in un torneo di pallavolo, di carattere inclusivo-sociale, con l'Asd Ultra-D, presso la palestra comunale di via Roma, tra le 8 e le 17 di domenica 13. Il terzo prevederà una caccia alle uova nel parco di via Aldo Moro, a Ronago. Sempre di domenica, questa volta dalle 14.30, ci sarà il coinvolgimento della Consulta Giovanile e del Coordinamento Ets, con attività ricreative e di svago per bambini.

Alla fine del mese si concentrano gli ultimi due eventi. Il 25 aprile si celebrerà l'80esimo anniversario della Liberazione, con l'inaugurazione di via Piero Ghielmetti e un corteo a piedi. Infine, un secondo mercatino dell'usato organizzato dalla Consulta giovanile in piazzale Europa, tra le 9 e le 18 di domenica 27.

Tutti gli eventi in calendario sono meglio consultabili sulla pagina istituzionale del Comune di Uggiate con Ronago, oppure sulla pagina Facebook istituzionale.