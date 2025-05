Uggiate con Ronago: gli eventi di giugno

Il Comune di Uggiate con Ronago ha comunicato le diverse iniziative che si svolgeranno nel corso del prossimo mese. Tutti gli eventi in calendario sono meglio consultabili all'interno del sito e sulla pagina Facebook istituzionale.

I primi eventi di giugno

Si comincia lunedì 2 giugno con la festa della Repubblica, caratterizzata dalla consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Tutta la cittadinanza è invitata, da parte del Comune, a questo momento istituzionale, che si terrà alle 17.45 in piazza della chiesa, a Ronago. Successivamente, nella stessa piazza, alle 20.30 di venerdì 6 giugno, prevista una serata organizzata dall'associazione "Alchimie", condita da racconti simpatici e divertenti.

Tra venerdì 6 e sabato 7 giugno si svolgerà il Rock in Park 2025: due giorni di musica e gastronomia, promossi dall'associazione "Fulcitt". Ritrovo in piazzale Europa, a partire dalle 19. Nella giornata di sabato altre due attività: dalle 15 alle 17, alla scuola dell'infanzia, il laboratorio Atelier, a cura dell'associazione "Ricreo"; mentre all'oratorio di Uggiate, dalle 20.30, il concerto della Filarmonica Santa Cecilia, per celebrare il 189esimo anniversario dalla fondazione. Quest'ultimo evento si ripeterà, allo stesso orario, anche sabato 14 maggio, in piazza della Chiesa, a Ronago.

Le altre attività

Lunedì 9 giugno avrà inizio il Grest, ovvero il campo estivo per ragazzi e adolescenti, che si terrà all'oratorio di Uggiate. Nello stesso giorno comincerà l'Uggiatese Cup, che finirà venerdì 20. Al campo sportivo di via Cocquio 14, un torneo a 7 giocatori con la presenza di un gruppo arbitri Libertas e del servizio bar e griglia. Nella mattinata di venerdì 13 giugno prevista la partenza per la gita al comune tedesco di Adelsdorf, assieme all'associazione "Gemelli". La visita al paesino gemello terminerà domenica 15.

Pianificate dalla consulta comunale giovani, per venerdì 20 e sabato 21, due serate con musica dal vivo e servizio di cibo e bevande. Ritrovo in piazzale Europa, dalle 19. Infine, sabato 28 giugno, nel medesimo luogo, "insieme per Telethon": un evento promosso dal comitato locale, con musica e gastronomia per il sociale, a partire dalle 19.