“Ul Mangià di temp Indrée”, cena di beneficenza

E’ in programma per l’8 febbraio la cena solidale “Ul Mangià di temp Indrée”, ecco il ricco menù.

“Ul Mangià di temp Indrée”

“Noivoiloro”, con il patrocinio del Comune di Erba, di Albavilla, di Ponte Lambro, del Fitp del comitato Come Iov Italia, organizzano la cena di beneficenza a base di solidarietà, folclore e tradizione. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio, alle 20, in via del Lavoro 7, con “Ul Mangià di temp Indrée”. Il menù è a base di antipasto brianzolo, risotto con luganiga, polenta con brasato e dolci tipici, acqua e vino. Il costo della cena è di 30 euro (la metà fino a 10 anni) e load prenotazione è obbligatoria entro il primo febbraio al numero 371-5788092 o scrivendo a ristorante@noivoiloro.it. La raccolta fondi sarà a favore del progetto “Gli sgusciati” di Mimmo Pesce per persone con autismo.

Durante la serata ci sarà l’animazione di “I Bej”, “I brianzoli” e “I co9ntadini della Brianza”.