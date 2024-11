Un tributo a Lucio Battisti per donare alla ricerca

Il ricavato del tributo a Battisti sarà devoluto alla ricerca di cure per le Acidule Organiche all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Un omaggio a Lucio Battisti per la ricerca

Giovedì 19 dicembre, alle 21.15, tutti invitati al cinema teatro Excelsior di Erba, in via Diaz 5, per una serata, un tributo, dedicato a Lucio Battisti e alla sua musica. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Erba, dall’associazione “La vita è un dono”, ha uno scopo solidale. Il ricavato, infatti, andrà a sostenere la fondazione dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per la ricerca di cure per le Acidurie Organiche. Donazione minima: 15 euro.