Una corsa per l'Alzhemer, un passo avanti per la ricerca

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer e domenica 17 settembre 2023 la Cooperativa Progetto Sociale, in collaborazione con Fondazione Maratona Alzheimer e Polisportiva San Marco, organizza a Cantù una camminata non competitiva per sostenere la ricerca per l’Alzheimer.

Cantù una delle 100 piazze d'Italia che partecipano

La manifestazione, non competitiva, è aperta a tutti e presenta due percorsi da 4 e 7 chilometri. Gli obiettivi che la Fondazione Maratona Alzheimer si prefigge di raggiungere con la “Maratona Alzheimer in 100 piazze” sono stati condivisi con le tante associazioni coinvolte da Asti a Palermo, compresa la Cooperativa Progetto Sociale di Cantù: proseguire in tutta Italia la Grande Marcia per i Diritti, la Cura e la Ricerca Alzheimer; una grande chiamata al dono per sostenere la ripartenza delle attività delle associazioni locali; sostenere la ricerca scientifica; promuovere la prevenzione delle malattie neurodegenerative proponendo esperienze di movimento; offrire informazioni sulla malattia, sui servizi territoriali, sulle attività delle associazioni locali per le persone che vivono con l'Alzheimer e per le loro famiglie.

La città di Cantù sarà una delle 100 piazze italiane della Maratona Alzheimer Diffusa. L’amministrazione comunale canturina sostiene l’iniziativa, non solo con il patrocinio dell’evento, ma anche avendo inserito la camminata nel programma "Vivere serenamente la terza età": un weekend di festa con gli anziani a Cantù in piazza Garibaldi sabato 16 e domenica 17 settembre.

“L’evento, a sostegno della campagna “Accordiamo i ricordi”, permetterà di raccogliere fondi che garantiranno interventi di supporto psicologico e cognitivo per i caregiver e gli anziani con malattia di Alzheimer e demenza senile del territorio - ha spiegato Monica Casartelli, presidente della Cooperativa - Ringraziamo fin da ora il Comune di Cantù per il supporto e la valorizzazione dell’iniziativa, in particolare per la possibilità di portare in piazza, oltre alle associazioni e ai cittadini anziani, anche giovani e sportivi che possono avvicinarsi alla tematica”.

Non solo corsa, gadget e tanto altro

Saranno previsti per i partecipanti, per i quali verrà richiesta una quota di partecipazione (donazione consigliata 12 € per gli adulti e 8 € per bambini fino ai 14 anni), confezioni di pasta biologica “Alce Nero”, e le Tshirt ufficiali di Maratona Alzheimer. Per tutti i partecipanti in omaggio maglietta e pacco gara con diversi gadget.

L’appuntamento è, dunque, per domenica 17 settembre 2023 dalle 8.30 a Cantù, in piazza Garibaldi. Per iscrizioni collegarsi al sito dedicato.