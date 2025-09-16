Una serata informativa su come restare attivi al centro “Incontro”

Un evento informativo su come mantenere attivi corpo, mente e umore con un professionista al centro associazione “Incontro”.

Muoversi per vivere meglio… all’”Incontro”

Il centro associazione che ha base a Maccio di Villa Guardia, propone una serata informativa per prendersi cura di se stessi. Col professionista Daniele Matarozzo – fisioterapista e titolare del poliambulatorio Fisino Salute di Villa Guardia – si parlerà dell’importanza dell’attività fisica nella terza età, per rallentare il decadimento naturale psicofisico. Una passeggiata vale più di mille medicine? Ecco come scoprirlo: basta partecipare venerdì 19 settembre 2025, alle 20, al centro di via Vittorio Veneto 51. Per informazioni : 031-480649.