Una serata spettrale organizzata dalla Consulta giovani

La Consulta giovani di Uggiate con Ronago ha organizzato “Dolcetto e scherzetto” in piazzale Europa.

Halloween con la Consulta giovani

Per la notte più spaventosa dell’anno, i ragazzi e le ragazze della Consulta, guidati da Luca Baretti, hanno organizzato l’Halloween party “Dolcetto o scherzetto?”. Dalle 18.30 alle 21 di venerdì 31 ottobre, in piazzale Europa, a Uggiate, tutti in maschera per provare a vincere il premio miglior costume. L’ingresso alla serata che prevede servizio bar e griglia, trucca bimbi, caramelle e musica, è gratuito.

La notte del racconto di paura

Ci si diverte anche con la biblioteca. Stesso giorno, location diversa. La biblioteca comunale invita tutti i bimbi dai 3 agli 8 anni in palestra di via Asilo, a Ronago. Appuntamento alle 20.15 per scoprire il brivido della lettura. Ci saranno sorprese, giochi musicali e non. Prenotazioni al numero 031-809179.