Una serata su “I Fiori di Oltre il giardino, cammini inclusivi e altri progetti"

Venerdì 28 marzo, alle 20.45, la biblioteca comunale di Fino Mornasco ospita una serata informativa su “I Fiori di Oltre il giardino, cammini inclusivi e altri progetti”.

I Fiori di Oltre il giardino

All’evento interverranno Maria Grazia Curioni, educatrice di Asst Lariana al Centro Diurno di via Castelnuovo, Lucia Battaglia presidente dell’associazione I fiori di Oltre il giardino, Laura Fagetti del Centro Servizi per il volontariato Insubria, Giovanna Bertolio, volontaria dell’associazione “Angelo e Maria Molinari” di Lezzeno. Oltre il giardino è un’associazione di promozione sociale che nasce all’interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana. Dal 2010, grazie ad una redazione composta da utenti del Centro Diurno e da volontari, pubblica il periodico “Oltre il giardino”, una rivista ricca di illustrazioni, disegni, fotografie, articoli, poesie e pensieri. Nel corso della serata Battaglia e Bertolio racconteranno i progetti e le attività promosse dalle associazioni, dei cammini percorsi in questi ultimi anni (la Via Francigena, in due tappe, prima il tratto tra Siena e Lucca, poi tra Brindisi e Santa Maria di Leuca, il Cammino Materano, da Bari a Matera) e del prossimo cammino di quest’anno, il Cammino Portoghese che quest’anno sarà in Portogallo (il Cammino Portoghese, è uno tra i percorsi che compongono il Cammino di Santiago di Compostela), Curioni racconterà la nascita dei gruppi di cammino e Fagetti il ruolo di Csv Insubria nel progetto di quest’anno. Ingresso libero.