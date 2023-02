Prosegue con grande successo il ciclo “Il linguaggio universale della musica: le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven” del pianista Christian Leotta: l’ottavo appuntamento della tournée è in programma venerdì 24 febbraio alle 21 presso l’Auditorium Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco in Via Lucini 4.

Venerdì a Olgiate risuoneranno le note di Beethoven grazie a Leotta

Portare la grande musica fin quasi sulla soglia di casa, anche per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere le sale da concerto nei capoluoghi, è l’obiettivo di questo progetto innovativo, che tocca altri 7 comuni del territorio lariano in una tournée di 10 concerti, fino al 30 marzo 2023, che intende proporre l’esecuzione integrale di tutte e 32 le Sonate per pianoforte di Beethoven.

Per venerdì a Olgiate Comasco è programma la Sonata per pianoforte n° 14 in do diesis minore, op. 27 n° 2, “Chiaro di luna”; la Sonata per pianoforte n° 12 in la bemolle maggiore, op. 26; la Sonata per pianoforte n° 2 in La maggiore, Op. 2 n. 2 e, in chiusura, la Sonata per pianoforte n° 26 in mi bemolle maggiore, op. 81a “Gli Addii”.

Si segnala inoltre che il prossimo concerto, previsto a Veleso il 4 marzo, è stato rinviato a sabato 29 aprile, alle 18, presso la Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate