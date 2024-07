"Vive con noi", torna l'evento benefico in ricordo di Matteo Vivenzi

Appuntamento oggi, sabato 20 luglio, con al quinta edizione della manifestazione

Tutti a Villa Garampelli

Si terrà oggi, sabato 20 luglio, la quinta edizione di "Vive con noi", l'evento dedicato al ricordo di Matteo Vivenzi, il giovane venuto a mancare a soli 26 anni dopo una lotta di cinque anni contro una rara forma di tumore. L’appuntamento è a Villa Garampelli di Canzo dalle 18 a mezzanotte con live music e servizio bar e ristoro. Come sempre il ricavato della manifestazione - organizzata dall’associazione Vivere, nata nel 2023 in ricordo di Matteo, e dall’assessorato a Turismo, Commercio e Associazioni - sarà devoluto al centro di riabilitazione "Villa Beretta" di Costa Masnaga.

Già consegnato quanto raccolto lo scorso anno

Quanto ricavato dall’edizione dello scorso anno è stato recentemente donato da Vivere: 2mila e 500 euro sono andati a "Villa Beretta"; mille euro tramite la piattaforma GoFundMe alla famiglia di Mattia Castelnuovo (per gli amici "Capazza"), venuto a mancare a causa di una grave malattia. Inoltre, l’associazione ha organizzato anche una corsa benefica in costume da Babbo Natale in collaborazione con l’Atletica Triangolo lariano che ha dato modo di donare 400 euro all’associazione Diversa Mente Atletici.