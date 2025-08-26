Il 13 e 14 settembre torna la Festa delle api con grandi novità

apicoltura e agricoltura bio

La manifestazione dedicata al mondo dell'apicoltura e dell'agricoltura biologica organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi".

Grandi novità per la 16esima edizione della "Festa delle api" che si terrà nel weekend del 13 e 14 settembre a Villa Guaita di Ponte Lambro.

Tutto pronto per la Festa delle api

La manifestazione - dedicata al mondo dell'apicoltura e dell'agricoltura biologica - è come sempre organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", con la collaborazione di un gruppo di apicoltori del territorio e grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Ponte Lambro che dallo scorso anno è entrato a far parte del circuito nazionale de "Le città del miele".

Così Moreno Casotto e Loris Galliani - che curano l'organizzazione della Festa per il Circolo Ambiente - presentano la manifestazione di settembre:

La "Festa delle api" si terrà presso il parco di Villa Guaita il sabato e la domenica, la novità consiste nell'apertura serale del sabato, con un'apericena a cura de "Una Bottega di rione" che preparerà piatti vegetariani e vegani; avremo, come sempre, le ottime birre artigianali di Herba Monstrum Brewery; vi saranno inoltre momenti di musica e di intrattenimento con uno spettacolo di lettura animata. Il clou della Festa sarà come sempre il mercato agricolo dove si potranno degustare e acquistare i vari tipi di miele del territorio e molti prodotti agricoli biologici. E poi le conferenze e i laboratori dedicati agli apicoltori, professionisti e hobbisti. Inoltre è prevista la collaborazione con "Slow Food" di Como e Lecco, con una serie di eventi sull'importanza degli insetti per la biodiversità, indispensabili per garantire la filiera agricola e la qualità degli alimenti che portiamo sulle nostre tavole, dal titolo 'Senza api niente cibo'.

Nel corso della Festa vi saranno inoltre momenti di degustazione dei mieli del territorio e le tradizionali visite guidate agli alveari.

Concorso di poesie e brani

Ma quest'anno c'è un'altra novità di successo: il primo concorso di poesie e brani intitolato "Il dolce perdono", ispirato a un verso di Emily Dickinson, che vedrà il suo culmine nella presentazione con uno slam dei primi classificati sabato 13, cui seguirà la premiazione domenica 14, il tutto organizzato con il contributo dell'artista Simone Savogin. Sono infine previsti eventi di animazione per i bambini e musica per tutti i gusti, sia il sabato che la domenica.

"Un ringraziamento particolare al gruppo di apicoltori del territorio con cui lavoriamo in stretta collaborazione - concludono gli organizzatori - Così come ringraziamo l'Amministrazione comunale di Ponte Lambro per il sostegno e per aver messo a disposizione il parco e gli spazi di Villa Guaita".

Appuntamento con la "Festa delle Api" quindi per metà settembre: sabato 13 - al pomeriggio e alla sera - e per la giornata di domenica 14, appunto presso Villa Guaita di Ponte Lambro (con accesso da piazza Puecher).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dedicato, la pagina Facebook e la nuova pagina Instagram.