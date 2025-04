Al via la 24esima edizione di Agrinatura, nuovo appuntamento

Dal primo al 4 maggio 2025 si rinnova l’appuntamento con Agrinatura, da sempre luogo elettivo di incontro tra tradizione e innovazione, cultura del territorio e visione sostenibile del futuro. L'evento si terrà al polo fieristico di Lariofiere, a Erba.

Tutto pronto per un'altra edizione di Agrinatura

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente significativa, portatrice di grandi aspettative e fortemente orientata a consolidare il ruolo della manifestazione quale catalizzatore di sinergie virtuose tra i molteplici attori del sistema rurale. Agrinatura si configura, infatti, come autentica espressione del patrimonio agroambientale e naturalistico del territorio e si pone quale piattaforma privilegiata per la promozione delle dinamiche di sviluppo armonico, integrazione comunitaria e salvaguardia ambientale.

Fulcro di Agrinatura sarà l’intera filiera agricola, rappresentata nelle sue articolazioni più nobili: dalla coltivazione alla zootecnia, dalla floricoltura alla gestione forestale, senza tralasciare le tematiche legate alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del paesaggio rurale. In tale contesto, Agrinatura si propone di agevolare lo scambio di saperi, buone pratiche e opportunità tra aziende agricole, enti di tutela, operatori del settore agroalimentare e soggetti deputati alla trasformazione e distribuzione dei prodotti della terra, promuovendo una cultura della consapevolezza e dell’interconnessione a beneficio del consumatore finale.

La fiera sarà aperta ogni giorno, dal primo al 4 maggio, dalle 10.30 alle 19. Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni. Fino ai 17 anni il costo è di 3 euro, così come per gli over 70, per i disabili e gli accompagnatori. Per i maggiorenni il prezzo è di 6 euro. Il parcheggio sarà disponibile in maniera gratuita.

"Agrinatura portavoce di un'idea di progresso"

Come sottolinea il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “Agrinatura interpreta con sensibilità e lungimiranza le esigenze di un comparto strategico che, pur radicato nella tradizione, è oggi investito da profonde trasformazioni sociali ed economiche. La rassegna dà voce a un mondo produttivo che fonda la propria essenza nella connessione con la terra, contribuendo al tempo stesso al rafforzamento dell’identità collettiva e del tessuto socio-culturale dei territori”.

Prosegue il presidente: “Questa manifestazione, da sempre accolta con grande partecipazione, intende porre l’accento sulle straordinarie potenzialità legate alla promozione territoriale e al turismo sostenibile, in un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente e la responsabilità ecologica devono necessariamente ispirare ogni modello di sviluppo. Agrinatura si fa dunque portavoce di un’idea di progresso che contempli l’armoniosa coesistenza tra dimensione economica, benessere collettivo e integrità del patrimonio naturale. La manifestazione si pone altresì come strumento di connessione e confronto tra le diverse realtà territoriali, stimolando processi di condivisione che generano contaminazioni virtuose”.

Il focus dell’esposizione: ad Agrinatura più di 170 operatori

Riguardo all’esposizione fieristica il pubblico potrà apprezzare la presenza di 170 operatori con diversificate proposte di alta qualità. Il focus di questa edizione è la valorizzazione dell’agricoltura lariana con la realizzazione di un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio Como Lecco al fine di sostenere le imprese agricole lariane e i diversi ambiti dell’agricoltura territoriale. Non solo, ma vengono tenute in considerazione anche le sue caratteristiche e le molteplici diversità, attraverso la promozione delle produzioni agricole, delle attività zootecniche, della floricoltura, orticoltura e selvicoltura.

In ambito sostenibilità, di particolare interesse c'è la realizzazione di una vera e propria riproduzione del parco regionale della Valle del Lambro, delle sue diverse connessioni con il territorio e dei suoi ambienti in uno spazio di 1.500 metri quadrati, con un focus particolare su biodiversità e fruizione sostenibile del territorio.

Due convegni e diversi laboratori

Il ricambio generazionale e la ricerca applicata all’innovazione e alla sostenibilità verranno affrontati in due convegni a cura di Cia Alta Lombardia. Il primo evento si terrà il 2 maggio e sarà una tavola rotonda dedicata alla questione cruciale del ricambio generazionale in agricoltura, un tema centrale per garantire la continuità e la competitività del settore agricolo in Italia e in Europa. Si parlerà delle opportunità offerte dai bandi europei e Pnrr, dei principali ostacoli che incontrano i giovani che vogliono insediarsi in agricoltura e delle politiche necessarie per facilitare questo passaggio generazionale in modo stabile e sostenibile.

Il secondo evento si terrà il 3 maggio, dedicato al tema della ricerca e innovazione applicata all’agricoltura, con focus su fitopatie emergenti e strategie adattative ai cambiamenti climatici, sempre più urgenti e attuali. Il workshop affronterà, tra gli altri temi, lo sviluppo di nuove varietà resistenti, tecniche agronomiche innovative, gestione sostenibile delle risorse idriche e soluzioni intelligenti per combattere parassiti e malattie delle piante, anche in relazione alla diffusione di specie aliene favorite dal mutamento climatico.

Coldiretti Como Lecco si sta preparando per una serie di attività laboratoriali e presentazioni di grande impatto per il pubblico in visita e per gli operatori, con un ricchissimo calendario volto a valorizzare l’agricoltura territoriale in tutte le sue dinamiche. Confagricoltura Como e Lecco affronterà le varie tematiche riguardanti la zootecnia, il benessere animale e le connessioni con il territorio. Si preannunciano quattro giornate dense di contenuti, incontri, esperienze e riflessioni: un vivace crocevia di cultura, conoscenza e scoperta, in cui i mondi dell’agroalimentare, della selvicoltura, della zootecnia e della florovivaistica trovano terreno fertile per un confronto costante, dinamico e profondamente attuale. La manifestazione si distingue per la sua capacità di rinnovarsi di anno in anno, affermandosi quale riferimento imprescindibile tanto per le famiglie, attratte da un’esperienza autentica e formativa, quanto per gli operatori del settore agricolo, che vi riconoscono un contesto qualificato di aggiornamento, scambio professionale e promozione delle eccellenze territoriali.

Giovedì 1 maggio | Ore 10.30

INAUGURAZIONE DELLA 24^ EDIZIONE DI AGRINATURA

I LABORATORI A TEMA NATURA E AMBIENTE

Padiglione C | A cura del Parco Regionale della Valle del Lambro

Giovedì 1 maggio | dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 17

Sabato 3 maggio | dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 17

Domenica 4 maggio | dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 17

Attività per bambini “Bosc’Orto sensoriale”

"Un percorso allestito con materiali naturali per scoprire, toccare, annusare, giocare con i cinque sensi alla scoperta del mondo dell’orto e della natura. Adatto per i bambini dai 3 ai 10 anni. A cura dell’Associazione Amici della Valletta di Monticello Brianza".

Giovedì 1 maggio | ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.30 e 17.30

Venerdì 2 maggio | ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.30 e 17.30

Laboratori gioco-motori per bambini, ragazzi e adulti “Plocka-plogging: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti!”

"Dopo aver risvegliato tutti i nostri cinque sensi con facilissime e divertenti e attività, giochiamo a fare canestro con i rifiuti o facciamo una camminata tra gli stand per ripulire l’ambiente che ci circonda, per sperimentare il plogging, praticare la sostenibilità e divertirci per stare in forma. Adatto per tutti, da 0 a 99 anni, perché tutti possono dare l'esempio, durata circa 30-45 minuti. A cura del gruppo Corrocolguanto di Monza".

Giovedì 1 maggio | ore 11.30 (ora da confermare) e ore 16

Venerdì 2 maggio | ore 12.15 (ora da confermare)

Domenica 4 maggio | ore 12.15 (ora da confermare) e ore 16 (ora da confermare)

Attività per adulti e bambini “Bioblitz, esploratori di biodiversità!”

"Caccia fotografica alla scoperta delle specie animali e vegetali presenti nello stand del Parco per imparare ad utilizzare la piattaforma mondiale iNaturalist, e diventare così - sempre e in ogni luogo - protagonista attivo del monitoraggio della biodiversità condotto dalla comunità scientifica internazionale. Durata circa 30 minuti. A cura del Parco Valle Lambro”.

Venerdì 2 maggio | ore 10.30 e ore 14

Sabato 3 maggio | ore 10.30 e ore 14

Domenica 4 maggio | ore 11 e ore 15

Laboratorio per bambini e famiglie “Contadino per un giorno”

"Attività di invaso per bambini / famiglie per scoprire quanto è magico un piccolo seme e come da lì nasce una pianta. Osservando tanti tipi di semi diversi, si imparerà perché le piante sono importanti per tutti noi. Durata: un'ora circa. A cura della Scuola Agraria del Parco di Monza”.

Venerdì 2 maggio | ore 11.30 (ora da confermare) e ore 17 (ora da confermare)

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni organizzato da Slow Food Como e Lecco “Le api, insetti instancabili in aiuto alla natura”.

Durata: circa 30 minuti. A cura di Apicoltura La Ca’ di Af di Valbrona.

Venerdì 2 maggio | ore 15 e ore 16.15

Sabato 3 maggio | ore 15 e ore 16.15

Laboratorio per bambini e adulti “Indovina chi viene a cena”

"Laboratorio pratico dedicato all’importanza della biodiversità. Con materiale di facile reperimento e di riciclo si costruiranno i “Bug-Hotel”, le casette per gli insetti utili all’ambiente, da portare a casa e da collocare sul proprio balcone, nel proprio giardino, in un campo incolto, in modo da promuovere la propagazione di habitat biodiversi. Adatto ad adulti e bambini dai 5 anni in su. Durata circa 30 minuti. A cura della Coop. Demetra onlus di Besana Brianza".

Sabato 3 maggio | ore 11 (ora da confermare) e ore 15.30 (ora da confermare)

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni organizzato da Slow Food Como e Lecco “L’Orto bin bun ban”. Durata circa 30 minuti. A cura di Valter Pironi, Agronomo esperto di Orticoltura.

I LABORATORI DELL’AREA FATTORIA DEGLI ANIMALI

Padiglione B | A cura di Confagricoltura Como Lecco

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER BAMBINI:

ALLATTA IL VITELLO

Un operatore si occuperà di fornire la razione giornaliera di latte ai due vitelli presenti.

L’APE

Tramite l’utilizzo di un’arnia verrà spiegata cos’è un’ape, dove vive, qual è il suo ruolo e tante curiosità sul loro “mondo”. Al termine si colorerà una casetta delle api.

GROOMING: COCCOLA L’ASINELLO

I bambini potranno coccolare un asinello prendendosi cura del suo “mantello” utilizzando striglia e spazzola. Il grooming è un momento speciale: oltre alla pulizia dell’asinello, che a lui risulta molto piacevole, permette di entrare in contatto con questo splendido animale.

La pulizia viene effettuata con striglia e brusca. La prima è una spazzola più rigida, che serve per eliminare la sporcizia più rigida e sollevare la polvere sul mantello, per poi toglierla con le brusche, che essendo spazzole più morbide si utilizzano anche su arti e muso. Qualsiasi spazzola va sempre utilizzata seguendo il verso del pelo. Il grooming permette inoltre di valutare le condizioni di salute dell’asinello: con la pulizia del corpo, possiamo valutare che non ci siano ferite.

L’ORTO INSIEME

I partecipanti potranno sporcarsi le mani e cimentarsi nel trapianto di una giovane piantina da orto. Verrà fornito un vasetto, il terriccio e una piantina da orto (basilico, insalata, ecc..) da rinvasare e portare a casa con una piccola spiegazione su come cresce una pianta e i vari stadi di crescita.

Padiglione B | A cura di Associazione Produttori Apistici delle Province di Como e Lecco

LABORATORI PER FAMIGLIE:

La vita dell’alveare

Creare una candela con la cera d’api.

Morfologia dell’ape e ruoli nell’alveare

Giochi sensoriali e osservazione col microscopio digitale.

Il miele, sapori, odori e colori

Attività guidata all’assaggio sensoriale dei mieli.

Esposizione di un’arnia didattica

I LABORATORI E LE ATTIVITÀ DI COLDIRETTI

Arena Centrale | A cura di Coldiretti

DIMOSTRAZIONI E SHOW-COOKING A CURA DELLE AZIENDE AGRICOLE DI COMO E DI LECCO

SEMINARI E CONVEGNI

Giovedì 1 maggio | Ore 11 (ora da confermare)

Presentazione di Slow Food Como e Lecco con degustazione “La storia del Pandolce di Pasqua: la Resta”. Durata: circa 20 minuti. A cura della Pasticceria Fujn di Como.

Giovedì 1 maggio | Ore 12 (ora da confermare)

Presentazione del Protocollo d’intesa tra Slow Food Lombardia e il Parco Valle del Lambro. A cura di Claudio Rambelli di Slow food Lombardia e di Marco Ciceri Presidente del Parco Valle Lambro.

Giovedì 1 maggio | Ore 14.30

Presentazione del Progetto “Salvataggio Anfibi al Lago di Montorfano”.

Durata: circa 30 minuti. A cura dell’Associazione L’Ontano di Montorfano.

Venerdì 2 maggio | Ore 10.30

CONVEGNO: GIOVANI IN CAMPO PER UNA NUOVA AGRICOLTURA

Introduzione:

Donato Campolieti, direttore Cia Alta Lombardia.

Saluti: Fabio Dadati, presidente Lariofiere e Fabio Maccazzola, presidente Cia Lombardia.

Tavola rotonda: Francesco Ghezzi, presidente AGIA Lombardia, Riccardo Randello, vicepresidente Nazionale AGIA, Pippo Russo, docente Università Firenze.

Conclusioni: Matteo Pagliarani, vicepresidente CEJA.

Modera: Enrico Marletta, giornalista “La Provincia di Como”.

A cura di CIA Alta Lombardia.

Venerdì 2 maggio | Ore 11.45 (ora da confermare)

Presentazione di Slow Food Como e Lecco con degustazione “La storia del dolce tipico erbese: il Masigott”. Durata: circa 20 minuti. A cura della Pasticceria Sartori di Erba.

Venerdì 2 maggio | Ore 14.30

CONVEGNO: IL PROGETTO H.A.R.G.I.N. - IL SAPERE DEL PASSATO, L’IMPEGNO NEL PRESENTE: UNA PROMESSA PER IL FUTURO

La Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola che si estende su un territorio pianeggiante di 1.600 ettari, da sempre conteso fra terra ferma e acqua, è un unicum di biodiversità, in cui diverse specie - uomo incluso - convivono in un equilibrio delicato e dinamico, da monitorare costantemente. Non ci si trova, quindi, unicamente all'interno di un laboratorio naturale, ricco di spunti per l’osservazione diretta delle diverse componenti ecosistemiche e del sistema idrografico, ma si ha anche un esempio concreto di interdipendenza fra le attività antropiche e le risorse naturali.

L’Ente gestore dell’area protetta è da sempre attivo nel reperire fondi per attivare programmi di conservazione e gestione di tale enorme patrimonio naturale. In tale contesto H.A.R.G.I.N., un progetto finanziato dal PNRR, nell’ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità, iniziato lo scorso Agosto 2024, ha l'obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico in atto per preservare le aree umide, ecosistemi vulnerabili di grande valore per la biodiversità floristica e faunistica. Per raggiungere tale obiettivo, il progetto, prevede la realizzazione di opere di manutenzione e ripristino di argini e canali, la posa di paratie per la gestione dei flussi idrici ed il monitoraggio ambientale con tecniche avanzate, strategico per l’adozione di azioni gestionali specifiche.

H.A.R.G.I.N., inoltre, recupera e valorizza antiche pratiche agronomiche, in uso in passato nella Riserva Naturale, consolidando così un dialogo partecipativo col territorio e strategico per la salvaguardia della biodiversità, al fine di redigere un protocollo operativo che ne consenta la gestione ottimale anche in periodi siccitosi, in modo da proteggere le specie presenti e in particolare quelle il cui ciclo vitale è totalmente o parzialmente legato all’acqua. Il convegno sarà l’occasione per raccontare al pubblico cosa sia H.A.R.G.I.N, quale unicum di biodiversità sia rappresentato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola e come anche le nuove generazioni abbiano dato un contributo importante, diventando “Ambasciatori di biodiversità” dell'area protetta.

I ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di Colico, indirizzo agrario, sono stati infatti formati, nell'ambito degli interventi previsti dal progetto, per poter a loro volta diventare tutor e guide per le famiglie e i visitatori che arriveranno in Riserva durante gli eventi di Citizen Science in calendario. A cura di Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola.

Sabato 3 maggio | Ore 10.30

CONVEGNO: INNOVAZIONE E RICERCA PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO

Saluti e introduzione: Donato Campolieti, Direttore Cia Alta Lombardia.

Intervengono: Roberto Bandieri, Amministratore delegato di RURALSET SRL, Luigi Cattivelli, direttore CREA - Genomica e Bioinformatica e Stefano Frangia, presidente Associazione Agricoltura è Vita.

Modera: Enrico Marletta, Giornalista “La Provincia di Como”.

A cura di CIA Alta Lombardia.

Domenica 4 maggio | Ore 11

SEMINARIO: SANA ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO: LA SCELTA VINCENTE PER LA NOSTRA SALUTE

In questo incontro, di circa un’ora, il Dr Alberto Laffranchi, responsabile medico del progetto Sport e Terapia dal 2023 del Centro Remiero Lago di Pusiano (CRLP), insieme alla Dottoressa Alessandra Borgo, Biologa Nutrizionista, illustreranno come una dieta salutare e l’attività fisica, abbiano un significativo, quanto comprovato, impatto sulla nostra salute e in particolare possano contribuire: alla forma fisica, alla riduzione dello stress e dell’ ansia, non solo nei soggetti sani, ma e ancor più, nei soggetti sottoposti a terapie oncologiche, in particolare nelle donne operate al seno.

Come noto sono numerose le evidenze scientifiche che dimostrano, che la sana alimentazione associata ad un’attività fisica, anche moderata, abbiano effetti positivi sulla popolazione generale, migliorandone lo stato di salute, l’umore, la composizione corporea, la qualità della vita, e possano prevenire l’insorgenza di numerose patologie, compresi vari tipi di cancro, come il cancro al seno. Dai dati della letteratura, dalla nostra esperienza e di quella degli altri centri remieri Italiani che hanno aderito al progetto sport e terapia Integrata, iniziato su invito della F.I.C. nell’anno 2023, è emerso come l’associazione tra alimentazione sana e movimento, abbiano offerto un contributo decisivo per mantenere lo stato di salute per prevenire l’insorgenza di cancro.

Inoltre, il canottaggio inteso come attività fisica si è dimostrata un’attività fisica adatta a contenere e ridurre il linfedema conclamato. Circa l’alimentazione, la dottoressa Alessandra Borgo ci spiegherà che la dieta mediterranea, orgoglio della cultura del bacino del Mediterraneo, va intesa come un vero e proprio stile di vita, comune alle popolazioni che si affacciamo sul Mar Mediterraneo. La Dieta Mediterranea, infatti, è certamente caratterizzata da specifici aspetti alimentari, costituiti sia da un elevato consumo di cibi vegetali, sia da un basso consumo di grassi saturi, carne rossa e dolci, ma comprende anche altri aspetti molto importanti, come la stagionalità e la biodiversità dei cibi, oltre ad aspetti sociali, quali la convivialità e, naturalmente, anche l’attività fisica.

In sintesi si può dire che la dieta mediterranea, intesa come un corretto stile di vita, si accompagna a molteplici effetti positivi sulla salute, tra cui la riduzione del rischio di andare incontro a diverse patologie croniche come: obesità, diabete, patologie cardio-vascolari, tumori e malattie neuro-degenerative.

A cura di:

Dr Alberto Laffranchi, Responsabile Medico del progetto Sport e Terapia del Centro Remiero Lago di Pusiano (CRLP).

Dott.ssa Alessandra Borgo, Biologa Nutrizionista.

Domenica 4 maggio | Ore 11.45 (ora da confermare).

Presentazione di Slow Food Como e Lecco con degustazione “Il Pane di Plinio tra antichità e attualità”. Durata: circa 20 minuti. A cura del Panificio Bertarini di Lambrugo.

TUTTI I GIORNI

FARMER MARKET LARIANO | Padiglione A

Promozione delle produzioni agricole delle province di Como e di Lecco, nell'ambito del progetto IL VALORE DELL'AGRICOLTURA LARIANA supportato con contributo economico dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Saranno in mostra i prodotti che maggiormente simboleggiano la produzione delle aziende agricole del nostro territorio.

Nelle quattro giornate si alterneranno presentazioni e degustazioni dei prodotti agricoli per farli conoscere al pubblico di Agrinatura.

EDUCATIONAL FARM LARIANA: GLI ANIMALI DELLA FATTORIA | Padiglione B

Esposizione di animali tipici della fattoria, volta a valorizzare la zootecnia e l’allevamento lariano. Laboratori e illustrazione delle varie tipologie di animali della fattoria: bovini, ovini, caprini, conigli, cavalli, asini.

ORTICOLTURA E FLORICOLTURA DIDATTICA LARIANA

Esposizioni a scopo divulgativo/didattico volte a valorizzare l’orticoltura e la floricoltura lariane: Orto con aree dedicate alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e piante commestibili. Giardino dei Fiori: per insegnare la botanica e la cura delle piante ornamentali.

AGRIBUSINESS - FILIERA PER OPERATORI, DEDICATA A QUALIFICATE PROPOSTE PER GLI OPERATORI DEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E GIARDINAGGIO | Padiglione B e Padiglione C

Valorizzazione della filiera bosco-legno; esposizione di macchinari e attrezzature per l’agricoltura, l’allevamento, la forestazione, il giardinaggio.

LE IMBARCAZIONI DEI NOSTRI LAGHI | Padiglione C | Stand Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Presso lo stand dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori sarà in mostra la “Lucia” che è la tipica imbarcazione a remi lariana adoperata storicamente sia per il trasporto di persone che di merci. È la più famosa tra le imbarcazioni Lago di Como, tanto da divenire il simbolo stesso del lago. A cura di Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

DIVULGAZIONE AMBIENTALE | Padiglione C | Stand Parco Regionale della Valle del Lambro

Attività di divulgazione ambientale a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco.

MOSTRA FOTOGRAFICA | Padiglione C | Stand Parco Regionale della Valle del Lambro

“Bellezze naturali del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei”

Immagini rappresentanti piante e animali, paesaggi e dettagli del territorio del PLIS dei Colli Briantei, per ammirare la bellezza inaspettata che possiamo ammirare ad un passo da casa.

COSA MANGIANO I PESCI DEI PESCATORI SPORTIVI | Padiglione C | Stand A.P.S. Como - F.I.P.S.A.S.

Dimostrazione di costruzione di esche artificiali. A cura di Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Subacquei.

MOSTRA MICOLOGICA | Padiglione C

Mostra dedicata ai funghi in cui si avrà la possibilità di vedere dal vivo moltissime specie. Attività di promozione di una cultura ecologica e di tutela dell'ambiente, con particolare riguardo ai giovani, anche attraverso la conoscenza della micologia. A cura di Gruppo Micologico Cantù e Como A.P.S.

FLOWER SHOW DEDICATI ALLE COMPOSIZIONI FLOREALI PRIMAVERILI | Padiglione C

Tutti i giorni | Ore 11, ore 15 e ore 17

Dimostrazioni di arte floreale, dedicate alla primavera, soprattutto bouquet e mazzi legati, in cui i maestri fioristi Rudy Casati e Marco Introini saranno accompagnati dagli allievi dei diversi corsi, in particolare dagli studenti del corso per “Tecnico addetto alla progettazione e realizzazione di composizioni, allestimenti e prodotti floreali - floral design”.

L'arte floreale è una disciplina che trasforma fiori e piante in vere e proprie opere d'arte. Attraverso l'uso sapiente di colori, forme e texture, i maestri fioristi creano composizioni che non solo decorano, ma raccontano storie ed evocano emozioni, valorizzando ogni elemento floreale e vegetale.

Questa forma d'arte è apprezzata in tutto il mondo per la sua capacità di portare bellezza e serenità in qualsiasi ambiente. Che si tratti di un bouquet per una cerimonia, di un centrotavola per un evento speciale o di una grande installazione per una manifestazione, l'arte della composizione floreale ha il potere di trasformare lo spazio e di incantare chi lo osserva.

L'arte floreale ha anche benefici psicologici sia negli ambienti domestici sia in ambito lavorativo, perché la presenza di fiori può migliorare l'umore, ridurre lo stress e aumentare la produttività. Inoltre, le installazioni floreali possono contribuire a purificare l'aria; è quindi molto più di una semplice decorazione; è un'espressione di creatività e di amore per la splendida natura che ci circonda. Attraverso la maestria degli artisti floreali, i fiori diventano strumenti di comunicazione, capaci di trasmettere emozioni e creare atmosfere uniche. A cura di Fondazione Minoprio.

CAMPAGNA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IO NON RISCHIO | Padiglione C

Da anni il Gruppo Erba-Laghi aderisce alla Campagna Nazionale di Protezione Civile Io Non Rischio, il cui obiettivo è la sensibilizzazione della popolazione alla conoscenza e consapevolezza dei rischi naturali legati al territorio e la diffusione delle buone pratiche per la mitigazione dei danni conseguenti ad alluvioni, terremoti e maremoti, eruzioni vulcaniche ed incendi boschivi.

La Protezione Civile sarà presente ad Agrinatura per promuovere i comportamenti di prevenzione e autoprotezione più idonei in caso di calamità naturale o antropica, o in caso di incendi boschivi o danni da alluvione.

Per i più piccoli ci sarà la possibilità di giocare a Riskland (giro dell’oca a tema prevenzione dei rischi naturali ed antropici) e di ragionare con i volontari su come comportarsi in caso si verifichi un’emergenza come un’alluvione, un terremoto o un incendio boschivo, ma soprattutto cosa è opportuno fare prima che questi fenomeni accadano.