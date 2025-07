Alla ricerca di volontari per “L’Isola che c’è"

L'iniziativa

La Fiera delle economie solidali torna il 20 e il 21 settembre a Villa Guardia.

E’ in arrivo “L’Isola che c’è” e un ruolo fondamentale per la buona riuscita della manifestazione lo hanno da sempre i volontari.

Cercansi volontari per “L’Isola che c’è"

"L’Isola che c’è" torna sabato 20 e domenica 21 settembre nel parco comunale di Villa Guardia per la sua ventunesima edizione. Solidarietà, sostenibilità ecologica, cittadinanza attiva, centralità delle relazioni, tutela dei beni comuni, partecipazione democratica e valorizzazione del territorio. Questi i valori che la Fiera delle economie solidali promuove da oltre vent’anni sul territorio comasco. Un ruolo fondamentale per la buona riuscita della manifestazione lo hanno da sempre i volontari, oltre 300 in ogni edizione. Anche quest’anno la call per chi desidera contribuire è aperta.

Partecipare all’"Isola che c’è" come volontario o volontaria significa scoprire le tante realtà dell’economia solidale del nostro territorio e stringere relazioni con persone che realizzano progetti e che sognano cambiamenti. Ma non solo: i volontari contribuiscono alla promozione di stili di vita sostenibili e consapevoli, diventano parte di una comunità che condivide l’importanza dell’agire oggi, per un presente e un futuro più sostenibili, inclusivi e rispettosi di umanità e ambiente.

I volontari saranno coinvolti in diverse attività: nella promozione dell’evento, nell’allestimento del parco, nel servizio agli ingressi, nel servizio ristoro, nella gestione dei convegni e dei laboratori, nel supporto agli espositori, nell’assistenza ai visitatori. Chi ha la passione per la scrittura o per il videogiornalismo potrà supportare gli organizzatori nel raccontare la Fiera 2025 in diretta. A tutti i volontari saranno garantiti la maglietta della Fiera, i buoni consumazione ma soprattutto una bellissima esperienza da vivere.

Per candidarsi a partecipare alla Fiera delle economie solidali come volontario o volontaria è necessario compilare il form sul sito https://www.fieralisolachece.org, andando alla pagina volontari. Per maggiori informazioni: volontarifiera@csvlombardia.it o il numero 031-301800.

Dal 2004 racconta la solidarietà sul territorio

La Fiera è uno spazio di azioni, progetti, idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale. Dal 2004 racconta la sostenibilità e la solidarietà comasca, promovendo uno stile di produzione, di consumo e di relazione più equo e sostenibile.

Alla Fiera delle economie solidali il pubblico troverà un’area espositori con artigianato, cibo genuino e bio, operatori del benessere, realtà solidali e attente all’ambiente. Oltre 100 espositori mostrano, raccontano, promuovono prodotti sostenibili, solidali, attenti al benessere di esseri umani e pianeta. Sono realtà che condividono valori come la sostenibilità ambientale, economica e sociale: cooperative, organizzazioni senza scopo di lucro, imprese locali, produttori di filiera corta, operatori olistici.

Ci saranno, inoltre, incontri tematici, spazi e momenti per informarsi, per incontrarsi, laboratori per bambini e adulti, spettacoli e concerti e un’area ristorazione sempre attiva. “L’isola che c’è” 2025 è organizzata dall’Associazione L’isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, da Ecofficine Cooperativa Sociale, dal Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e da Luminanda.