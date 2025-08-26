Due fine settimana con “Wow”, fiera con più passioni

L'evento

Appuntamento a Lario Fiere.

Lario fiere, a Erba, è pronta a ospitare la fiera “Wow” in due week-end distinti pensati per tutta la famiglia.

La fiera con più passioni “Wow” sta per arrivare

I fine settimana interessati sono due: da venerdì 19 a domenica 21 settembre e da venerdì 26 a domenica 28 settembre. Un doppio appuntamento ricco di eventi, attività e occasioni di incontro, dove ogni passione trova il suo spazio. Con un unico biglietto sarà possibile accedere a tutti i saloni. “Wow" funge da contenitore alle sei fiere orientate al coinvolgimento dei visitatori, anche tramite attività come workshop e laboratori. Il visitatore si potrà immergere nei diversi saloni che spaziano dai lavori manuali al mondo degli animali, dall’arredamento alla spiritualità e benessere, ogni salone offre contenuti unici e coinvolgenti.

Ecco il programma:

- LARIO CREATIVA | 19-20-21 settembre: la nuova fiera dell’hobbistica e della creatività manuale. In questa prima edizione, appassionati, professionisti e curiosi potranno incontrare artigiani e scoprire le ultime novità del settore, partecipando a laboratori e workshop interattivi.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/lario-creativa/

- IL MARKET DELLE MERAVIGLIE | 19-20-21 settembre: prodotti unici in fiera. È un grande market dove i visitatori potranno acquistare prodotti fatti a mano da artigiani e artigiane. Ma non solo: ci sarà la possibilità di mettersi all’opera tramite laboratori e workshop, alcuni dei quali gratuiti.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/market-delle-meraviglie/

- MY FANTASTIC PETS | 20-21 settembre: ha l’obiettivo di coinvolgere tutta la famiglia, a partire dai più piccoli. Proprio per questi ultimi, infatti, vengono organizzati dei laboratori favorendo la crescita della loro empatia e comprensione verso il mondo animale. Durante la manifestazione saranno presenti gli allevatori delle diverse specie: rettili, anfibi, roditori, tartarughe, rapaci, pappagalli, mammiferi, cani, gatti e pesci.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/myfantasticpets-lario/

- LARIO CASA | 26-27-28 settembre: verranno esposti arredamenti e design d’interni, e sarà adatto sia ai professionisti che agli appassionati del settore. In esposizione: camere, salotti, illuminazione, tessuti, tende, soluzioni per esterni, giardini e terrazzi.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/lariocasa/

- MANTRA | 19-20-21 e 26-27-28 settembre: la Fiera del Benessere e del Mondo Olistico. Quest’incontro sarà presente in entrambi i weekend, e sarà una buona possibilità per tutti coloro che vogliono scoprire qualcosa in merito alle discipline olistiche e al benessere interiore. Sarà inoltre presente un’area dedicata all’oggettistica dove si troveranno creme, oli essenziali candele e molto altro.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/mantra-lario/

- LARIO SPOSI | 27-28 settembre: uno spazio che permette ai futuri sposi di entrare in contatto con professionisti del settore che li aiuteranno nell’organizzazione dettagliata del loro matrimonio.

Tutte le informazioni nel sito: https://wowlario.it/lariosposi/ .

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ma si può ricorrere alle riduzioni con whatsapp a 7 euro o tramite e-mail 8 euro Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su: https://wowlario.it/ .

Parcheggio gratuito per tutti i visitatori.