E’ tempo di “Young”, orientamento per i giovani

Anche quest'anno, il Settore Lavoro della Provincia di Como parteciperà al Salone dell’Orientamento “Young" a Lariofiere di Erba.

Scovare il proprio futuro allo “Young"

I Centri per l’Impiego giocano un ruolo importante nell’orientamento post diploma, possono aiutare i giovani ad avvicinarsi al lavoro con strumenti per definire il proprio obiettivo professionale e raggiungerlo, ma anche far conoscere le opportunità di formazione spesso gratuita per migliorare la propria occupabilità, attraverso gli enti specializzati presenti sul territorio. Presso lo stand dei Centri per l’Impiego, i giovani potranno scoprire i vari servizi offerti e partecipare agli speed meeting - brevi colloqui di circa 30 minuti in cui avranno un primo confronto con gli orientatori per esplorare il mondo delle opportunità professionali.

Un format efficace

“Questo format, ideato già lo scorso anno, si è dimostrato particolarmente efficace nel fornire ai ragazzi un primo orientamento - spiega Liana Prosperinelli, responsabile del Centro per l’Impiego di Erba - Molti giovani, infatti, non sono consapevoli di tutte le possibilità e risorse che hanno a disposizione, e questi colloqui offrono un punto di partenza fondamentale per chi sta per terminare la scuola”. Gli speed meeting sono prenotabili già ora tramite il sito di Young

2024 nella sezione dedicata al post diploma.

“Il Centro per l’Impiego"

Un approfondimento sui servizi dei Centri per l’Impiego è previsto anche con il seminario “Il Centro per l’impiego: un’opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro”, che si terrà nel Padiglione C giovedì 14 novembre, dalle 11.15 alle 12. Inoltre, l’ufficio Collocamento Mirato terrà una presentazione sui suoi servizi e sulle opportunità offerte, in programma sabato alle 9.15 in Sala Lario. Questa attività mira a far conoscere il servizio anche alle famiglie, riducendo i tempi di attesa tra il termine del percorso scolastico e l’iscrizione presso il Collocamento Mirato. Anche per questo servizio saranno disponibili speed meeting dedicati, utili a fornire le prime indicazioni sull’iscrizione e sui documenti necessari.

Programma con ulteriori seminari

Il programma del Salone “Young" sarà arricchito da ulteriori seminari realizzati nell’ambito dei Patti per le Competenze e l’Occupazione in collaborazione con i partner della Provincia. Tra gli appuntamenti principali, giovedì mattina la Cgil terrà l’incontro “Il primo approccio al lavoro dal punto di vista normativo e le possibilità di lavoro durante gli studi”, alle 9.15 nel Padiglione C, Sala 8. Venerdì, l’Università degli Studi dell’Insubria affronterà i temi dell'innovazione nel turismo (ore 9.15) e nel tessile (ore 11.15), entrambi nella Sala 6 del Padiglione C.

Anche quest’anno, il Salone dell’Orientamento “Young” si preannuncia ricco di iniziative, e i Centri per l’Impiego sono pronti a sostenere e accompagnare i giovani in questo importante percorso di orientamento verso il futuro.