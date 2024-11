Festival del Legno, questa mattina la conferenza stampa

Cantù Città del mobile - Festival del Legno è realizzata nell’ambito del bando DUC - Distretto Urbano del Commercio di Regione Lombardia. Con il patrocinio di Confesercenti Como, Confartigianato Como - Lecco, Confcommercio Como, CNA del Lario e della Brianza, Confindustria Como, CDO Como, Ordine degli Architetti di Como.

In collaborazione con: Consulta per l’Economia del Comune di Cantù, Liceo Artistico Fausto Melotti, ENAIP Lombardia, AsPROLegno, Teatro San Teodoro, Lorenzo Stocco, Associazione Charturium, Eredi Marelli, Riva 1920, TABU S.p.a., Arredaesse, Nuova Scuola di Musica di Cantù, Consorzio La Permanente Mobili, Promos Italia, SI Progetti per bambini, Pro Cantù, Scuola Waldorf Como, Rotary Club Cantù, Premio Mulier Clara Galotta, Sandro Gorra.

Nuova rotta

Così l’assessore alle Attività economiche Isabella Girgi:

“Il Festival del Legno è ormai parte integrante della nostra città e quest’anno, più che mai, guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Il tema Immagina rappresenta un invito non solo a esplorare la creatività che caratterizza le nostre aziende e i nostri artigiani, ma anche a tracciare una nuova rotta per il settore del legno-arredo che qui, a Cantù, affonda le radici. La manifestazione continua a tessere relazioni importanti e punta a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento per il design e l’artigianato. Vorremmo anticipare così una primavera ricca di novità, che potrebbero ampliare ulteriormente l’orizzonte del Festival. Ringrazio di cuore tutti i partner, la Consulta per l’Economia, gli artigiani, le aziende, le scuole, le associazioni di categoria che hanno collaborato con noi, e sono certa che anche quest’anno il Festival sarà un successo di cui l’intera città potrà essere fiera”. Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Mostre d’arte e design

Per la prima volta a Cantù, fra i più importanti art director e illustratori nel mondo della comunicazione, l’artista Sandro Gorra. Con campagne e opere internazionali fra Milano e Londra, Gorra è il padre della Daily Art, “l'Arte dell’Attimo”, la sua piazza creativa che conta dipinti, illustrazioni e sculture di medie dimensioni fino alle opere monumentali. In un percorso espositivo che si snoda tra la centralissima Villa Calvi e le vetrine de La Permanente Mobili di Piazza Garibaldi, le opere di Sandro Gorra raccontano il quotidiano, parlano di noi e delle “nostre corse verso le conquiste sociali con le paure, le sofferenze, le derisioni delle sconfitte e l’orgasmo creativo delle vittorie”. Uno dei momenti più felici vissuti dall’artigianato del mobile di Cantù è sicuramente rappresentato dalla collaborazione avuta con alcuni importanti esponenti della cultura architettonica milanese del’900, come Angelo Mangiarotti. In occasione della pubblicazione del volume Angelo Mangiarotti a Cantù a cura di Mauro Frigerio, Michele Marelli, Aurelio Porro, Alfio Terraneo ed edito dall’Associazione Charturium, la Eredi Marelli allestisce l’esposizione coeva presso lo Showroom di via IV novembre.

Diverse esposizioni completano, poi, il programma delle mostre.

In vetrina negli spazi Pro Cantù, due opere di Vittorio Bruno Bambini.

A cura di ENAIP Cantù, l’apertura delle collezioni Bruno Munari, Neoliberty e Razionalismo conservate presso Enaip Factory.

A cura del Liceo Artistico Fausto Melotti, l’apertura del Museo Storico Scuola d’Arte, la mostra La Cornice allestita in Villa Calvi e il l’esposizione In-Book presso la Biblioteca Marchi.

Festival del Legno anche per bambini e famiglie

Il Festival del Legno è anche occasione di divertimento e scoperta per gli “artigiani del domani”. Non mancheranno laboratori per manipolare il legno e altri materiali dove i più piccoli metteranno alla prova le loro abilità.

La mostra Legno &CO. Tra realtà e immaginazione, allestita in Villa Calvi, invita ad esplorare l’affascinante percorso che porta il legno a diventare mobile d’arredo. Laboratorio non Laboratorio consente di fare l’esperienza unica del disegno su piallacci. Carte di Legno vedrà protagonista il legno, visto e usato in un modo inconsueto, e si concluderà con un torneo nonni - nipoti. Infine, in vista del Natale, un laboratorio per creare il proprio albero in legno presso la scuola Waldorf di Cantù.

Talk, eventi e spettacoli

Torna anche quest’anno, confermando il sodalizio con il Festival del Legno il Premio Mulier Clara Galotta, giunto alla V edizione. Giovedì 21 novembre alle 20.30 presso il Teatro San Teodoro, si parlerà di gentilezza, l’intento positivo che trasforma noi e gli altri. Il talk vedrà la partecipazione di grandi nomi come Nicoletta Spolini, editor di Vogue, Angela Valsecchi, scrittrice, Patrizia Rossetti, conduttrice televisiva e Federico Moccia, regista, scrittore e autore teatrale. Il ricavato della serata verrà devoluto a Abilitiamo.odv.

Amici del Melotti APS e Rotary Club Cantù organizzano un’Asta Solidale aperta ai cittadini a favore del Liceo Artistico Fausto Melotti nella splendida cornice del Pangea Lab presso il Riva Center. Oltre 20 opere, realizzate da artisti quotati o locali, verranno battute all’asta sabato 23 novembre dalle ore 15.00 da Alessio Parenti, conduttore di Zelig.