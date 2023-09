La Biofera anima Canzo: il paese e Villa Meda si riempiono di visitatori

Mancava da tre anni e le presenze confermano l'attesa per l'iniziativa della Cumpagnia di Nost

Due belle giornate che hanno favorito la partecipazione

La Biofera a Canzo, organizzata dalla Cumpagnia di Nost, era mancata per tre edizioni. L'ultima nel 2019, poi il Covid aveva bloccato l'organizzazione. Quest'anno il sodalizio, guidato da Antonio Corti, ha deciso di riproporla: l'attesa era molta visto che la fiera canzese del biologico era diventata un appuntamento fisso del secondo week end di settembre. E, complici due belle giornate, ieri e oggi - sabato 9 e domenica 10 settembre - la Biofera, ospitata negli spazi di Villa Meda, è stata invasa da moltissimi visitatori. Fin dall'apertura dei cancelli alle 10 di ieri, un via vai di persone non ha mancato di girovagare tra stand e bancarelle, partecipare a laboratori, gustare buon cibo e ascoltare musica.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Oggi ancora molte attività in programma

Anche per questo pomeriggio domenicale sono attese numerose attività.

Per quanto riguarda gli "Incontrinfiera" in battistero alle 14.30 "La potenza della natura umana - concepire, far nascere e crescere i nostri figli nel rispetto" con la psicologa Pamela Zamboni e con l'ostetrica Isabella Giovenzana della Casa maternità La Quercia di Merone e alle 17 "Viaggiando tra le dimensioni - Bagni sonori" con l'operatrice olistica del suono Laura Cortesi; nel salone del Centro anziani "Lettura dei tarocchi" a cura dell'arteterapista Yolande Guillet, "La medicina Ayurvedica: diagnosi del polso" con l'ostetrica e naturopata Valentina Iacchia, "Massaggio presser" con l'osteopata fisioterapista Marta.

L'"Animazione per bambini" propone il "Ludobus" con l'associazione Il Tarlo, la "Scuola del pompiere" lungo il torrente Ravella con i Vigili del fuoco di Canzo, il "Truccabimbi" con Giuditta Vismara e la "Bicicar" con Francesco Radaelli, alle 15.30 "Laboratorio di candele con la cera d'api" a cura dell'apicoltura bio Mazzola. Presso lo "Zoc di puresit" alle 14.30 "Costruiamo insieme un gioco con materiale naturale" a cura di Scuola Kore-Pedagogia Steiner Waldorf, alle 16.30 laboratorio musicale percussioni a cura della cooperativa Biscroma.

Saranno sempre disponibili i giochi dei Nost: "giustrina" a pedali, "zoca di puresit", "pica la vesiga" e "pica la nus".

Negli spazi della fiera si potranno ascoltare i canti tradizionali dei cantori Quej ca canta.