La fiera Elettronica torna a Lariofiere

La fiera Elettronica, appuntamento tech fra i più attesi sul territorio, torna a Lariofiere, a Erba, il 6 e 7 dicembre.

Torna la fiera Elettronica

La fiera Elettronica torna con un’edizione rinnovata e ricca di contenuti, pronta ad accogliere migliaia di appassionatie a confermare il proprio ruolo di riferimento per il mondo del digitale, la sperimentazione, la divulgazione tecnologica. Con oltre 100 espositori e un’offerta che spazia dalla robotica alla componentistica, dal software all’hardware – nuovo e rigenerato – fino alla telefonia e agli accessori, l’edizione di quest’anno segna un passaggio strategico nella storia della manifestazione che amplia l’offerta e abbraccia temi di interesse e attualità.

Nuova sezione dedicata alla e-mobility

Per la prima volta Lariofiere introduce una sezione interamente dedicata alla e-mobility, spazio espositivo tematico che ha l’ambizione di rappresentare e raccontare il futuro della mobilità. All’interno dell’area saranno presenti oltre 20 marchi specializzati, con soluzioni per la micro-mobilità, veicoli elettrici, logistica innovativa e dispositivi per una mobilità urbana più intelligente, accessibile e sostenibile. La nuova area rappresenta anche una scelta strategica e un messaggio forte: Lariofiere riconosce l’urgenza del tema ambientale e la necessità di promuovere comportamenti consapevoli, contribuendo allo sviluppo di una cultura diffusa della sostenibilità e dell’innovazione responsabile.

“Luogo dove si condividono passioni”

“Ospitiamo ogni anno eventi che generano valore – spiega Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere – anche se il nostro obiettivo più profondo non è mai stato solo quello di produrre numeri: è costruire comunità. La Fiera dell’Elettronica ne è un esempio emblematico. È un luogo dove le persone si incontrano, si confrontano, scoprono, imparano. Qui non si vendono semplicemente oggetti: si condividono passioni, si tramandano competenze, nascono connessioni autentiche. Le fiere come questa svolgono una funzione sociale fondamentale: creano ambienti inclusivi, generano scambio culturale e stimolano una forma di partecipazione attiva che oggi è più necessaria che mai. L’interesse per la tecnologia, la curiosità per il funzionamento delle cose, il desiderio di sperimentare sono elementi che uniscono generazioni diverse, offrendo un’esperienza di comunità che va oltre il semplice intrattenimento. La nuova area dedicata alla mobilità elettrica va precisamente in questa direzione: non è solo uno spazio espositivo, ma una scelta culturale. È il nostro modo per affermare che la sostenibilità non è un tema opzionale, ma un impegno collettivo, e che anche una fiera può contribuire al cambiamento diventando un luogo di consapevolezza. Questo vale anche per Sonique, che porta a Lariofiere un messaggio forte sul valore della musica come patrimonio e linguaggio universale”.

Insieme alla fiera dell’Elettronica debutta Sonique

In contemporanea con la Fiera dell’Elettronica debutta anche Sonique – A Music Experience, il salone dedicato alla cultura musicale, con un approccio che supera l’idea tradizionale di mostra per abbracciare un vero e proprio percorso esperienziale. Sonique nasce dall’idea che la musica sia un patrimonio culturale da difendere, coltivare e trasmettere, soprattutto in un’epoca in cui l’accesso illimitato alla tecnologia ha reso la produzione musicale più rapida e diffusa, ma anche più fragile nei suoi valori fondamentali. Per dare forza a questa visione, è stato scelto Morgan, uno degli artisti più colti e influenti della scena italiana, come ambasciatore della prima edizione. Con lui, sul palco, si alterneranno band iconiche come gli Shandon e numerose realtà emergenti del panorama musicale contemporaneo, insieme a scuole di musica, tecnici, professionisti del settore audio-video e influencer del mondo musicale.

Il programma completo e tutte le informazioni per partecipare alla manifestazione e agli eventi in programma sono disponibili sul sito www.erbaelettronica.com.