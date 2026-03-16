La pioggia non ferma la Fiera di San Giuseppe

Le vie del centro di Uggiate si sono animate grazie alla Fiera di San Giuseppe: migliaia i visitatori accorsi, nonostante nel primo pomeriggio sia caduta un po’ di pioggia.

La Fiera di San Giuseppe? Una tradizione a cui non rinunciare

Ogni anno si riconferma una manifestazione che attira grandi e piccini e la giornata di ieri, domenica 15 marzo, non è stata diversa. Come ogni edizione, la Fiera di San Giuseppe, organizzata in occasione del Santo celebrato il 19 marzo, è riuscita a trascinare migliaia di visitatori nelle vie del centro di Uggiate e – grazie alla 21esima Mostra zootecnica e il luna park – le attrazioni non sono di certo mancate. La giornata è iniziata con la processione al santuario di Lomazzo della Comunità pastorale di Faloppio e la messa. A seguire, spazio a folklore e divertimento.

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La pioggia non intimidisce

Intorno alle 14 non è mancata la pioggia, ma le strade di Uggiate non si sono svuotate. Soddisfatta della riuscita dell’evento e della partecipazione Aurelia Bizzanelli, assessore con delega al Tempo Libero impegnata nell’organizzazione della manifestazione, incontrata da chi scrive durante lo svolgersi della tradizionale Fiera.