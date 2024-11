“Lake Como Vintage & Market”, appuntamento a Lariofiere

A Lariofiere, Erba, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage e dell'economia circolare con “Lake Como Vintage & Market”.

Vintage & Market, per un riuso consapevole

L'evento, dedicato al riuso consapevole di abiti e oggetti d’epoca, invita il pubblico a riscoprire il fascino e il valore del passato, promuovendo un approccio sostenibile e conveniente al consumo. In un'epoca in cui la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale sono sotto i riflettori, “Lake Como Vintage & Market" si propone come un'occasione per riflettere sull'importanza di riutilizzare ciò che è già stato prodotto, riducendo gli sprechi e contribuendo alla salvaguardia del pianeta. Tra abiti vintage, accessori e oggetti di design, il pubblico potrà trovare pezzi unici che raccontano storie di altre epoche, ma che si adattano perfettamente alle tendenze moderne.

Il riuso è una forma di risparmio, sia per il portafoglio che per l'ambiente, acquistare abiti e oggetti usati non solo significa abbracciare uno stile unico e originale, ma anche ridurre la domanda di nuovi prodotti e, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente dovuto ai processi produttivi.

Non solo un mercato, un momento di riflessione

"Lake Como Vintage & Market" non è solo un mercato, ma anche un momento di riflessione sull'importanza di un consumo consapevole e responsabile, capace di coniugare eleganza, risparmio ed ecologia. Durante l’evento sarà presente una piccola mostra di Barbie rappresentative di diverse epoche, dagli anni 60 ai primi anni 90, con una prevalenza di Barbie degli anni 70. Attraverso queste bambole, sarà possibile condividere curiosità e dettagli sulle varie tipologie create dalla Mattel.

Appuntamento, dunque, a Lariofiere domenica primo dicembre, dalle 9 alle 18. Biglietti on-line sul sito internet (intero 6 euro, ridotto 3 euro per ragazzi dai 13 ai 17 anni e persone con disabilità accompagnate, gratuito fino ai 12 anni).