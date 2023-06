Torna la Biofera, la manifestazione dedicata al biologico

Annunciata la ripresa dopo quattro anni di stop post Covid.

Atteso ritorno per la manifestazione

La Cumpagnia di Nost lo ha annunciato: per il secondo fine settimana di settembre a Canzo torna la tradizione con la Biofera. L'ultima edizione si era tenuta nel 2019. Poi lo stop causato dal Covid e la fatica a riuscire a riorganizzare un evento che comporta impegno e fatica. Ma il 2023 è l'anno buono. Già rese note le date: la Biofera sarà a Villa Meda il 9 e il 10 settembre prossimi.

Una lettera per annunciare la bella notizia

A dare la notizia della ripresa della manifestazione è stato Antonio Corti, responsabile organizzativo e presidente della Cumpagnia di Nost: "In modo semplice, economico e con lo stesso spirito delle origini torna la Biofera. E’ con i principi di “resilienza” e “pazienza” che abbiamo deciso, dopo lunghe e articolate riflessioni, di farla rinascere. Sarà una ripartenza dalle origini, sia per la sua impostazione concettuale che per la sua formula organizzativa".