Un altro week-end con “Vivi...amo Uggiate con Ronago"

Gli eventi

Ecco il programma per questo fine settimana in arrivo.

Torna la rassegna “Vivi...amo Uggiate con Ronago”: ecco gli appuntamenti per grandi e piccini proposti.

“Vivi...amo Uggiate con Ronago"

L’Amministrazione comunale, insieme a diverse realtà del paese, propone un nuovo e fitto calendario di iniziative indirizzate sia ad adulti che a piccini. Si inizierà nella serata di oggi, giovedì 24 luglio, con “Favole in paese” e pillole di storia locale con Renato Arrighi: ritrovo alle 20.30 all’esterno della chiesa di San Michele, a Trevano. Sabato 26 luglio, invece, in piazza Vittorio Emanuele II, a Uggiate, il bar “Certamente in piazza” organizza, alle 21, musica sotto le stelle col duo Two on the roads. Domenica 27 luglio, nel centro di Uggiate, alle 20.30, live show music Summer night con la rock’n roll bands Stick cats.

A tutto sport

Domenica, inoltre, sono previste altre attività per veri sportivi o appassionati. In piazza della Chiesa, a Ronago, dalle 19 cucina aperta e finale del torneo di volley dei rioni. Evento organizzato dall’Uggiatese Volley ’87. Dalle 20.30, stessa location, si gioca a scacchi e sfide di ping pong. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. In caso di maltempo, le manifestazioni all’aperto verranno annullate, le finali del torneo di pallavolo si svolgeranno in palestra a Uggiate, in via Roma.