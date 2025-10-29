Halloween Party: una festa mostruosamente divertente!

Appuntamento per grandi e piccini venerdì 31 ottobre, ad Asso, per un Halloween Party mostruosamente divertente.

Giochi e letture di Halloween

Un pomeriggio organizzato dall’associazione Asso Incontra che coinvolgerà tutte le famiglie. Appuntamento dalle 17 in piazza Mazzini che si trasformerà in un luogo magico e un po’ spaventoso, pronto ad accogliere bambini e piccoli mostri.

L’evento, dedicato ai più piccini, sarà ricco di allegria, giochi, animazione e dolcetti, in un’atmosfera piena di colori, maschere e… qualche scherzetto!

Ma la vera novità di quest’anno sarà lo spazio dedicato alle storie di Halloween, con la lettura di due racconti divertenti e “spettralmente” simpatici: “Pipistrello Brighello”, il pipistrello più pasticcione del cielo, e il “Fantasma Lenzuolino” che fa un po’ paura ma tanta tenerezza. Le storie saranno raccontate in modo coinvolgente per i più piccoli, al fine di accompagnarli in un viaggio tra paura e fantasia dove ogni brivido si trasforma in una risata.

Tutte le attività si svolgeranno sotto i portici della biblioteca comunale, quindi l’evento si terrà anche in caso di pioggia. I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera, pronti per vivere un pomeriggio di divertimento e magia, con merenda (dis)gustosa, animazione e tante sorprese.

Un evento aperto a tutti, per celebrare insieme la gioia di stare in compagnia, con un pizzico di mistero e tanta voglia di divertirsi.