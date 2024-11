"Il dolore delle donne": Motta parla di violenza di genere nella letteratura

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Asso in collaborazione con la biblioteca civica "Ivano Ferrarini" e la libreria Torriani di Canzo ha organizzato per sabato 23 novembre un incontro a tema.

Violenza contro le donne

L'appuntamento è fissato alle 10 in sala consiliare (via Matteotti 66) dove lo scrittore Stefano Motta, autore del libro “Il dolore delle donne”, presenterà le eroine dei romanzi e della letteratura che tutti conosciamo al di là degli stereotipi che le hanno caratterizzate da sempre.

L’ argomento, di grande interesse anche per educatori e insegnanti nonché di stretta attualità, ha impegnato Stefano Motta in numerosi incontri letterari e dibattiti, durante gli ultimi mesi.

L'evento rientra nell'ambito della rassegna "Asso eventi letterari" e in particolare nelle iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che viene celebrata in tutto il mondo il 25 novembre di ogni anno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare su una tematica purtroppo sempre attuale, considerati i casi di aggressioni fisiche e verbali alle donne che avvengono ogni giorno.

Nel caso dell'incontro di sabato, verrà affrontata la violenza di genere in ambito letterario nonché il tema della educazione affettiva all'interno delle scuole. Il quesito di partenza sarà dunque "La letteratura educa all'amore?". L'ingresso all'evento è libero.