Il teatro abbraccia la solidarietà

L'iniziativa

"Nei miei corsi inserisco sempre anche una finalità sociale per dare un aiuto alla comunità locale", ha dichiarato l'insegnante

Un corso di teatro per i bambini che abbia anche uno scopo benefico: è l'iniziativa che proporrà nuovamente Fabio Algarotti a Grandate.

L'idea

Spiega l'insegnante di teatro Algarotti, che ha ideato e gestirà il corso di teatro per bambini e ragazzi che ripartirà a settembre:

"Il teatro rappresenta una meravigliosa opportunità di crescita per i giovani. Nei miei corsi inserisco sempre anche una finalità sociale per dare un aiuto alla comunità locale".

Dopo il grande successo dello scorso anno, terminato con uno spettacolo per raccogliere fondi da destinare al restauro del campanile, il progetto dedicato alle nuove generazioni si appresta a tornare con qualche novità: in primis la sede del corso, dato che ora avverrà nell’oratorio "Pier Giorgio Frassati" di Grandate.

Lezioni da settembre

A settembre sono già in programma le lezioni, la prima di prova sarà gratuita. Per i ragazzi delle medie l’appuntamento sarà per lunedì 15 settembre, dalle 14.30 alle 15.30; invece, per i bambini delle elementari, venerdì 19 settembre, dalle 16.30 alle 17.30.

Lo spettacolo finale per raccogliere fondi per l'oratorio

Se quest'anno i fondi raccolti sono stati destinati al restauro del campanile della chiesa che si trova proprio accanto all’oratorio, ancora non si sa quale progetto verrà supportato con lo spettacolo del prossimo anno. Conclude Algarotti: