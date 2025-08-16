Insieme a “In cammino” la festa in programma a Cantù

A settembre

Al parco del Bersagliere.

Quattro giorni di festa grazie alla Cooperativa sociale onlus “In cammino”: divertimento e cucina aperta per tutti i gusti.

A settembre “In cammino” fa festa

L’evento di quattro giorni, organizzato col patrocinio del Comune di Cantù, si svolgerà giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 al parco del Bersagliere. Durante tutta la festa, ogni sera, dalle 19, sarà attivo il servizio bar, pizzeria e ristorante. Giovedì, alle 21, la musica dal vivo con gli “Scarpasces” intratterrà i presenti. Si continuerà venerdì, allo stesso orario, con le danze popolari a cura di “Concordanza”. Sabato non mancherà il tributo a Vasco Rossi con “Vascombriccola” (alle 21). Domenica programma più ricco: alle 9.30 celebrazione della messa, un’ora e mezza più avanti premiazioni della sesta edizione del Premio Canturino Impegno Sociale, alle 12 aperitivo accompagnato dalla banda canturina “La Cattolica” e, infine, alle 13 pranzo su prenotazione al 348-4425322.