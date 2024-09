La Biofera di Canzo torna in grande: il programma della tre giorni

La Biofera di Canzo tornerà in grande per la prima volta dopo la pandemia: la tre giorni organizzata dalla Cumpagnia di Nost insieme al Comune andrà in scena venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre nei Cortili di Villa Meda.

Si ritorna alle edizioni pre pandemia

"Alle 15 ci sarà l’apertura ufficiale - annuncia con entusiasmo Cinzia Valli dell’organizzazione - Dal punto di vista organizzativo interno quest'anno come Cumpagnia di Nost, il cui responsabile è Antonio Corti, abbiamo aumentato la collaborazione con l’Amministrazione comunale. La Biofera è sempre bella: l’anno scorso è stata più contenuta perché era la prima dopo i tre anni di stop dovuti al Covid, mentre questa - ufficialmente la 34esima edizione - torna a pieno regime come prima della pandemia".

Come sempre, il programma è ricco di appuntamenti per grandi e piccini.

Venerdì due "Incontrinfera" al Battistero alle 16.45 (Le sorprendenti funzioni della rabbia: energia vitale, potere trasformativo, forza distruttrice?) e alle 18 (Genesis – In principio era). Per la musica, esibizioni alle 18 (DjSet con Mauro Manzella), alle 20.30 (Alessio Benedetti maestro fisarmonicista e Mr Bobcat) e alle 22.30 (DJ Mauro Manzella). Dalle 15 animazione per i bambini con i Giochi di nost, il Ludobus, il giro con gli asinelli di Michela e il truccabimbi oltre al laboratorio "Sensi e natura".

Il giorno successivo, sabato, "Incontrinfera" alle 9.30 (Yoga tibetano), alle 11 (Sedermi all’incontrario. Parole di un mondo sottosopra), alle 11.15 (Ecopsicologia e Natura), due alle 14.30 (I mille volti del castagno. L’Albero Buono. L’anima del castagno e Il Grillo in Mongolfiera), dalle 14.30 alle 16 (Khala Yoga), alle 16 (È vero che il cibo costa tutto quello che paghi?) e alle 17.15 (Classi di esercizi corporei di bioenergetica). Musica ed esibizioni alle 10 (Fughèta del Carnevale di Schignano), alle 14 (Trio Gajum), alle 18 (Dj Franz from Salad Records), alle 21 (I fugarej: falò fine estate), alle 21.30 (Saro Calandi e Gigi e i bagaj della musica). Come "extrafera", dalle 10 alle 17 Concerti d’organo. Per l’animazione stessi appuntamenti del venerdì a cui si aggiunge la Scuola del pompiere, oltre a diversi laboratori (orari e temi nel programma disponibile online a questo link).

Domenica, "Incontrinfera" alle 9.15 (Khala Yoga), alle 11 (Qi Gong), alle 12 (Stretching meridiani), alle 16 (Il riso selvatico di Cascina Casalina) e alle 17.15 (Armonizzazione sonora con arpa celtica e suoni ancestrali). Musica dalle 11 alle 15 (Baule dei suoni) e dal pomeriggio Canto polifonico itinerante. L’animazione per i bambini è la stessa del sabato, con altri laboratori nel corso della giornata.

Infine, "spazio benessere" sabato e domenica con Lettura del Tema Natale, Craniosacrale, Lettura dei Tarocchi e Lettura fondi di caffè ed energia dell’oracolo.

Come cibo, quest'anno ci sarà la cucina tradizionale con Crott dal Murnee, Kitchen Lab e la parte vegana affidata a Vegami; in altre postazioni tante specialità con prodotti anche locali e artigianali: novità del 2024 un truck con cocktail biologici.