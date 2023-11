“La mia Casa, dolce Casa”: il nostro caldo nido del cuore

La casa non è solo il luogo dove mangiamo, dormiamo e viviamo durante il tempo libero. La casa è dove il cuore della famiglia trova il calore, quel focolare domestico in cui i membri di una famiglia condividono gioie e dolori, crescono insieme, si aiutano a vicenda e trascorrono momenti divertenti e sereni. Il cuore di questo focolare è ovviamente la cucina, ormai non solo, o forse non più, il luogo destinato a consumare i pasti.

In regalo con i nostri settimanali

“La mia Casa, dolce Casa”, il magazine Netweek dedicato al mondo dell’abitare, vi aiuterà a rendere il vostro focolare domestico sempre più accogliente e corrispondente ai vostri sogni. In edicola dall'11 novembre, in regalo con il Giornale di Cantù, di Erba e di Olgiate, troverete 48 pagine con tanti spunti creativi e suggerimenti, pensate per informare, incuriosire e aggiornare coloro che sognano di personalizzare la propria casa in linea con le ultime tendenze di ogni settore, scritte in modo semplice e chiaro per essere di comprensione immediata. Saranno coinvolti anche dei personaggi famosi che ci apriranno la loro casa e ci racconteranno il loro rapporto con la cucina: la conduttrice tv Filippa Lagerback e il campione mondiale di motociclismo Pecco Bagnaia.

La cucina è protagonista

Quindi cosa potrete trovare sul prossimo numero di “La mia Casa, dolce Casa”? Come anticipato, protagonista sarà la cucina, che vogliamo sempre più moderna, “green” e colorata, e vedremo alcune scelte legate alla stagione invernale.

E per parlare di cucina faremo riferimento all’evento più importante dedicato a questo ambiente, EuroCucina, la manifestazione biennale del Salone del Mobile di Milano, che tornerà proprio nell’aprile 2024. E talmente connesso, poi, il tema cucina con l’innovazione che insieme a questa manifestazione si svolge sempre l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen). Spesso la cucina non è più un ambiente isolato ma diventa tutt’uno con il soggiorno, come scegliere la soluzione più adatta al nostro stile di vita o alle esigenze di spazio?

Arrivano le stagioni più fredde e buie, diventa quindi essenziale un’illuminazione adeguata e soprattutto moderna e sostenibile. Non mancheranno, perciò, consigli su come integrare i punti luce e renderli caldi ed efficaci.

Non mancheranno le ultime tendenze dell’arredamento, che prediligono forme tondeggianti e meno spigolose, e ovviamente con una grande attenzione alla sostenibilità dei materiali. Autunno e inverno sono i periodi durante i quali approfittiamo maggiormente di un salutare e caldo riposo su divani e poltrone: ecco quindi suggerimenti su quali stili e materassi utilizzare.

E tra poco arriva il Natale

Finiamo con un immancabile accenno al Natale: tutte le novità e le curiosità per addobbare la nostra casa in vista di questa festa, ancora tanto sentita, soprattutto in famiglia, e rendere la nostra abitazione allegra e festosa ma con gusto.

Ma sul nostro magazine troverete molto altro ancora, come ad esempio i consigli in cucina di un noto chef e, come anticipato, di due vip. Avremo il piacere di scoprire la casa di Filippa Lagerback, protagonista in televisione con “Che tempo che fa” ma non solo: la semplicità contraddistingue la sua abitazione in provincia di Varese che condivide con il marito Daniele Bossari e la figlia Stella.

E volete sapere qual è la più grande passione, dopo le due ruote, di Francesco “Pecco” Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGp e attualmente primo in classifica? Ce lo svela la sua futura moglie, Domizia Castagnini, che in una simpatica intervista ci svela le abilità in cucina del motociclista originario di Chivasso (To). Vi abbiamo abbastanza incuriosito? Allora non perdete questo regalo esclusivo per voi e andate in edicola a comprare il nostro giornale.