Lariofiere: torna la Mostra Scambio Auto Moto per la 14^ edizione. L'evento è in programma per il 23 e il 24 settembre.

Appuntamento al 23 e 24 settembre a Lariofiere per la manifestazione che vedrà la presenza di auto, moto, editoria, mezzi da lavoro, ricambi e accessori, automobilismo, modellismo, club e registri. La manifestazione, che gode di patrocinio delle Province di Como e Lecco, del Comune di Erba e della Camera di Commercio Como- Lecco e organizzata con l'associazione Amici della Paraplegia, si svolgerà nelle due giornate di sabato e domenica con orario 9-18.30 per sabato 23 settembre e 9-18 per domenica 24.

All'interno della Mostra è previsto il Concorso d'eleganza per auto d'epoca e vetture speciali, con sfilata di abiti d'epoca "Dalla crinolina alla minigonna". Domenica 24 settembre è in programma la Passeggiata d'autunno: auto, moto d'epoca e youngtimer, aderendo alla Giornata nazionale del veicolo storico, con il 3° "Memorial Angelo Beretta".

L'ingresso ha il costo di 8 euro a persona; è gratuito per i bambini fino a 12 anni. La manifestazione è a favore della ricerca sulle lesioni del midollo spinale.