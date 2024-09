Mezzo secolo di Sagra Avisina, pienone in Pineta

Mezzo secolo di Sagra Avisina, tanta gente in Pineta a Olgiate Comasco.

Sagra Avisina da 50 anni un evento imperdibile grazie al volontariato olgiatese

La tradizione estiva impegna i generosi volontari dell’Avis di Olgiate Comasco, supportati da varie associazioni locali. Già da venerdì sera, 30 agosto, e nella giornata di ieri, pienone al centro sportivo “Mario Briccola”, in località Pineta. Nel pomeriggio di ieri, divertimento con i giochi popolari di una volta. Nella serata di sabato folla per gustare le ottime pietanze preparate dai volontari in cucina e applaudire gli spettacoli di intrattenimento.

Acrobazie e discoteca all’aperto

Messa e pranzo

Protagonista il gruppo acrobatico Asante Kenya Event, che ha strappato applausi tra salti nei cerchi infuocati, piramidi umane e coinvolgimento del pubblico. Poi, sul palco, la Royal Party Band che ha fatto ballare sulla musica dance e le più popolari hit degli anni 90 e 2000.

Oggi, domenica primo settembre, alle 11 è stata celebrata la messa, altro momento tradizionale della Sagra Avisina, in cui il nuovo vicario don Pietro ha sottolineato il valore del donarsi al prossimo. Poi il pranzo e la festa prosegue nel pomeriggio e in serata.