Monte San Primo e Olimpiadi Milano-Cortina: quali analogie?

L'appuntamento è organizzato dal Coordinamento Salviamo il Monte San Primo e vedrà la partecipazione dell'ambientalista Luigi Casanova.

Cosa accomuna le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il progetto per il Monte San Primo? Se ne parlerà venerdì 7 novembre a Erba, in occasione dell’incontro pubblico “Ombre sul San Primo: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e il progetto del Monte San Primo: gli impianti sciistici che fanno male alla montagna”.

Relatore Luigi Casanova

L’incontro è organizzato dal Coordinamento Salviamo il Monte San Primo e vedrà la partecipazione di Luigi Casanova come relatore: per l’occasione presenterà il suo libro “Ombre sulla neve: Milano-Cortina 2026, il «libro bianco» delle Olimpiadi invernali” (ed. Altreconomia). Luigi Casanova è presidente di Mountain Wilderness Italia, è stato custode forestale nelle Valli di Fiemme e Fassa, ed è una voce storica dell’ambientalismo in Italia. ​L’incontro sarà moderato da Luca Rota, scrittore e blogger, esperto di montagna.

Nel corso della stessa serata del 7 novembre, i referenti del Coordinamento Salviamo il Monte San Primo presenteranno gli aggiornamenti sulla vertenza contro il progetto che riguarda la località San Primo (Bellagio).

“Si ricorda che lo scorso 15 ottobre il Coordinamento è stato ricevuto in audizione presso le Commissioni Ambiente e Territorio della Regionale Lombardia – spiegano dal sodalizio – In tale occasione i rappresentanti del Coordinamento, formato da ben 39 associazioni, hanno avuto modo di ribadire le criticità del progetto che prevede il ritorno dello sci sul San Primo, attraverso la realizzazione di nuove piste con innevamento artificiale. Il tutto in un contesto di crisi climatica che determinerà sempre meno innevamento naturale e temperature sempre più elevate anche d’inverno. I Consiglieri regionali presenti all’audizione – di diversi schieramenti politici di maggioranza e opposizione – hanno sostenuto la necessità di rivedere il progetto, soprattutto per la parte che riguarda gli impianti sciistici”.

​L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 7 novembre 2025 alle 20.45 nella sala “Isacchi” di Ca’ Prina (piazza Prina 5) a Erba. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza, l’ingresso sarà libero.