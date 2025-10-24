Museo del Ciclismo: fine stagione con un ospite speciale

Domani, sabato 25 ottobre, si chiude la stagione del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo a Magreglio: per l’occasione ci sarà come ospite speciale il campione italiano Filippo Conca.

Per celebrare il grande ciclismo

“Un appuntamento che celebra ancora una volta la memoria e il presente del grande ciclismo”, comunicano dal museo. L’appuntamento inizierà alle 11.30: Conca, attuale Campione Italiano su strada, donerà al museo la sua maglia tricolore.

“In collezione entra una maglia che “veste” oltre ai colori dell’Italia una storia tutta da raccontare per un giovane interprete del ciclismo contemporaneo che ha messo in campo valori e passione identici ai suoi predecessori, valorizzati nel museo dedicato a tutte e a tutti i ciclisti”, aggiungono.

Ma non solo, perché oltre alla maglia di Conca verrà esposta anche la sua bicicletta celebrativa della vittoria: una Giant Propel Advanced SL, con livrea Italiana, lo stesso modello con cui ha vinto il campionato italiano 2025. Filippo Conca racconterà dei suoi progetti a due ruote; inoltre la direzione del museo, con Carola Gentilini e il presidente della fondazione Antonio Molteni, anticiperà un 2026 che è l’anno dei vent’anni del Museo del Ghisallo, ma non solo.

Il traguardo cadrà, infatti, nell’anno olimpico di Milano Cortina: ci sarà dunque un programma ricco di eventi, incontri e nuove iniziative culturali dedicate alla storia e alla passione per la bicicletta. Si chiude dunque una stagione di successo per il museo, iniziata con l’arrivo delle tre maglie e delle tre biciclette Colnago di Tadej Pogačar e con la grande mostra dedicata agli 80 anni di Eddy Merckx.