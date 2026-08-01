Nasce “Culture in Action” per valorizzare il patrimonio culturale

Nell’ottica di integrare sempre più la promozione turistica con la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, la Camera di Commercio di Como-Lecco promuove il corso di formazione “Culture in Action”.

L’iniziativa

Il progetto, affidato alla Cooperativa Mondovisione in collaborazione con Mestieri Lombardia, si pone in continuità con il recente percorso “Lake Talks”, dedicato allo storytelling dei beni culturali e organizzato in stretta sinergia con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è formare figure professionali altamente qualificate, capaci di ideare, gestire e promuovere eventi, attività e spazi culturali.

Il percorso formativo, interamente gratuito per i partecipanti, si articola in tredici incontri in presenza ospitati presso il polo fieristico e congressuale Lariofiere di Erba, combinando lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche basate su casi di studio. I corsisti acquisiranno competenze specialistiche in ambito di project management, europrogettazione, tecniche di marketing e fundraising, utili a elaborare progetti concreti da candidare a bandi di finanziamento. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di competenze formalmente riconosciuto da Regione Lombardia con livello EQF 5.

L’articolazione del corso

L’offerta didattica è inoltre arricchita dai moduli obbligatori dedicati alla gestione delle situazioni di emergenza, che consentiranno di conseguire le abilitazioni tecniche per il Primo Soccorso di base e per l’Antincendio di Livello 3.

L’iniziativa è a numero chiuso e prevede l’ammissione di un massimo di venti partecipanti. Verrà data preferenza a figure con esperienza pregressa quali operatori culturali e museali, guide, esperti di comunicazione e marketing territoriale, diplomati o laureandi in discipline umanistiche e turistiche, nonché membri di associazioni culturali e reti territoriali. La partecipazione al corso è completamente gratuita, fatta eccezione per i diritti d’esame dovuti al Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio dell’abilitazione antincendio.

Per partecipare alla selezione le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco, entro il p 20 settembre.