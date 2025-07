Not(a) Fest: Lo Snodo lancia la seconda edizione

Iniziativa

Si tratta di un festival musicale per stimolare creatività e socializzazione tra i giovani

Torna l'evento estivo proposto dall'associazione giovanile erbese

Un'occasione di divertimento condiviso

Si svolgerà sabato 19 luglio, a partire dalle 18 al bar Sport di Ponte Lambro (o, in caso di maltempo, presso il Centro Polifunzionale di Alserio) il Not(a)fest, l'evento promosso da Lo Snodo e che nasce con l’obiettivo di mettere in gioco la creatività dei partecipanti e offrire un’occasione di divertimento condiviso, il tutto accompagnato da ottima musica. Gli appassionati di qualsiasi genere musicale potranno godere delle esibizioni di DJ Mavvo, di Waasabi band, di dj Berry…e non solo! E per chi desidera esprimere il proprio lato creativo o semplicemente rilassarsi e divertirsi, saranno disponibili numerose attività ricreative, come henné, tarocchi, yoga, creazioni di bracciali, personalizzazione tote bag e face painting.

Molto entusiasmo nell'organizzazione

C'è già molto entusiasmo nella preparazione dell'iniziativa, come spiega Marta Del Mastro, vicepresidente de Lo Snodo:

"Non vediamo l’ora di inaugurare la seconda edizione del Not(a)fest e di offrire a tante persone la possibilità di esprimersi, sperimentare e godere di forme di intrattenimento sane e coinvolgenti. Mettiamo tutte le nostre energie e la nostra voglia di fare in questo evento culturale, e speriamo di coinvolgere tantissimi ragazzi e ragazze".

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti

Il festival sarà un’ottima occasione per fare nuove conoscenze e scoprire passioni o interessi in un contesto piacevole e informale. I ragazzi de Lo Snodo saranno lì ad accogliere tutti con entusiasmo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. È richiesta la prenotazione solo per partecipare alla sessione di yoga (https://forms.gle/gm319g5sZq1yf3XbA) e per chi desidera usufruire dell’aperitivo (https://forms.gle/8dDFJyFKbjUXgQzX9). L’iniziativa rientra nel progetto “Jump! Giovani che puntano in alto” finanziato da Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Lo Snodo all’indirizzo email info@losnodo.eu oppure consultare i canali social ufficiali.